Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" за два года реализации дал ощутимый результат: в Сибирском федеральном округе более сорока процентов дорог приведено в нормативное состояние. Но новые технологии при этом внедряют недостаточно активно.

Специалисты из 22 регионов страны собрались в Омске, чтобы обсудить инновации в дорожном строительстве. В прошлом году в регионы СФО в рамках нацпроекта поступило 11,5 миллиарда рублей. Дорожники их освоили, но по новым технологиям возвели лишь 26 объектов.

- Мы проанализировали результаты. Переформатировали федеральный проект "Дорожная сеть", который теперь называется "Региональная и местная дорожная сеть". Добавились два новых проекта - по развитию федеральных магистралей и модернизации пассажирского транспорта в городских агломерациях. Важно, чтобы работы были выполнены не только в срок, но и с учетом современных требований к качеству, - отметил гендиректор Российской ассоциации территориальных органов управления автомобильными дорогами "РАДОР" Игорь Старыгин.

Пока новые технологии более активно внедряют на федеральных трассах. Например, Северный обход Омска будут строить с применением золошлаков местных ТЭЦ. В регионе также приступили к реализации пилотного проекта по расширению дорожного полотна с двух до четырех полос: работы начались на половине из 12 участков.

Кроме того, в области вводят региональный стандарт реконструкции грунтовых дорог. За счет использования местных материалов она станет дешевле. Если еще недавно строители не знали, куда девать старую дорожную одежду, то теперь за гранулятом, который пускают в переработку, выстаиваются очереди.

В перечне оригинальных разработок - саморасправляющийся рукав, который используют для обустройства тоннелей в высоких насыпях. Он упрочняет конструкцию и служит 15 лет. Разработаны сотни способов продления жизни дорожной одежды: дренаж, армирование, устройство защитных слоев. Однако обостряется проблема сырья.

- Речь идет о дефиците не только качественных каменных материалов, но и битума. Поэтому нужны альтернативные вяжущие материалы, - отметил завкафедрой "Строительство и эксплуатация дорог" Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета Виктор Ушаков. .

Прямая речь

Елена Кашевская, начальник управления инноваций и НИОКР "РосдорНИИ":

- Чтобы обеспечить максимальную доступность дорожных ноу-хау, в 2019 году создан реестр наилучших технологий, материалов и технологических решений. На сайт уже загружено 1380 разработок. Их внедрение позволит увеличить прочность дорожной одежды, сэкономить электроэнергию и другие ресурсы. А представленные 3D-модели можно включать в проектную документацию. Ресурс призван выполнить поставленную нацпроектом задачу: к 2024 году 40 процентов дорог должны быть построены с применением инноваций. Но пока активность пользователей оставляет желать лучшего. На 1 марта этого года зафиксировано всего 744 захода на портал.