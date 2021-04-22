С января по март заводы "Сибирского цемента" изготовили почти 723,2 тысячи тонн цемента, около 1,5 миллиона квадратных метров хризотилцементных изделий, 46,4 тысячи кубических метров бетонов и растворов.

В первом квартале 2021-го в ассортименте компании появилась новая продукция. Так, красноярский комбинат "Волна" разрабатывает фасадные панели "Виколор" с защитно-декоративными покрытиями "Перламутр" и "Металлик". Изделия переливаются в зависимости от угла зрения и освещения. Эффект достигается благодаря особой технологии, которая улучшает еще и защитные свойства, придавая прочность и долговечность продукции, способной стать альтернативой дорогостоящим фасадам из алюминия. Тимлюйский цемзавод в Бурятии расширил номенклатурную линейку за счет портландцемента ЦЕМ I 42,5Н СС НЩ. Сульфатостойкий низкощелочной цемент применяется при возведении опор мостов, гидротехнических сооружений и других конструкций в сложных климатических условиях Сибири и Дальнего Востока. А расположенный в Новосибирской области "Искитимцемент" освоил выпуск специального портландцемента ЦЕМ I 42,5Н ДП для изготовления бетона дорожных и аэродромных покрытий. В ближайшее время спрос на "дорожные" цементы будет расти: стратегия развития отрасли стройматериалов до 2030 года предполагает увеличение доли цементобетонных трасс в общем объеме возводимых автомобильных дорог до 50 процентов.

Итоги первого квартала - это и награды престижных отраслевых форумов. В марте 2021-го на 29-й выставке "Строительство и архитектура" холдинг удостоился медали за производство быстротвердеющего сульфатостойкого портландцемента ЦЕМ I 32,5Б СС, который в 2020-м вошел в линейку "100 лучших товаров России". А в феврале компания получила диплом за активное участие в международной выставке строительных, отделочных материалов и оборудования, архитектурных проектов и дизайна Siberian Building Week-2021 в Новосибирске.

На форумах была представлена вся продукция "Сибцема", в том числе стройматериалы кузбасского актива компании - Топкинского завода, отметившего в январе 55-летие. Как раз в юбилейные дни предприятие выпустило 90-миллионную тонну клинкера и 110-миллионную тонну цемента. Сегодня продукция крупнейшего за Уралом цемзавода используется на реконструкции и строительстве важнейших объектов столицы Кузбасса. В этом году завод присоединился к нацпроек-ту "Производительность труда и поддержка занятости". За три года производительность должны увеличить не менее чем на 30 процентов, обеспечив снижение себестоимости производства за счет сокращения затрат. Проблемные участки выявят путем глубокого производственного аудита. А основной ресурс повышения эффективности - внедрение бережливых технологий. "Отдельные инструменты мы применяем с 2015 года. Но останавливаться на достигнутом нельзя. Двигаться дальше поможет сотрудничество с Федеральным центром компетенций", - говорит управляющий директор "Топкинского цемента" Алексей Оспельников.

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