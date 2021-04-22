В Барнауле придумали защитные татуировки для соколов-балобанов

Новости

В Испании партию "Вокс" обвинили в ксенофобии 13:06
Толстой: Россия не будет выполнять политизированные решения институтов СЕ 13:05
Количество сделок с новостройками в Москве снова растет 13:03
Дзюба прокомментировал приостановку Суперлиги 13:02
Программу "Зарплата мамы" в Мурманской области продлят до 2026 года 12:49
Сбербанк запустил сервис фильтрации звонков от мошенников 12:42
Аварийная посадка Ил-78 оказалась летным испытанием 12:38
Мэрию Казани эвакуировали из-за сообщения о минировании 12:17
В Подмосковье появился голосовой робот для записи на вакцинацию от COVID-19 12:12
В Пензенской области ураган разрушил кровли школ и детсадов 12:11
Синоптик назвал последние в апреле теплые дни 12:05
В Новосибирске мигранта осудили на 8,5 года за поддержку терроризма 12:03
В Аргентине изменили требования к внешнему виду полиции в аэропорту 11:56
В Татарстане найдены тела мужчин, подозреваемых в убийстве 11:52
Предложения по изменению оплаты труда учителей направлены в правительство 11:52
Ил-78 с отказавшим шасси сообщил об аварийной посадке в Жуковском 11:47
Форум Минстроя "Умный город" собрал более 60 субъектов России 11:42
Уральская таможня пресекла вывоз в Казахстан военной радиостанции 11:40
Оперштаб: Еще 1907 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:38
Суд Севастополя арестовал обвиняемого в шпионаже в пользу Украины 11:38
В Архангельской области сгорели 26 домов 11:37
Депутаты ГД обратились в Ростуризм и ФАС по поводу цен на турпоездки 11:34
Мавзолей закроют на время подготовки к Параду Победы 11:26
Минпросвещения обновит сроки обучения для 100 профессий в колледжах 11:24
Билеты в Минск резко подорожали на фоне ограничения авиасообщения с Турцией 11:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
22.04.2021 12:24
Рубрика: Общество

В Барнауле придумали защитные татуировки для соколов-балобанов

Текст: Сергей Зюзин (Барнаул)
Корреспондент "РГ" в Барнауле принял участие в уникальном проекте по спасению диких птиц.
Фото: Кристина Карамышина Фото: Кристина Карамышина
Фото: Кристина Карамышина

В начале недели хорошо известный сибирский орнитолог Алексей Эбель обратился с призывом: "Друзья, не совсем обычная просьба - в Барнауле СРОЧНО нужен тату-мастер. Задача достаточно простая - в рамках проекта "Реинтродукция балобана на Алтае" нанести тату на восковицы и цевки двенадцати соколам-балобанам, которые будут выпущены на природу в этом году".

В Омске отменили авиарейс из-за попадания птицы в турбину самолета

Как сообщил Алексей Эбель, процедура согласована с Росприроднадзором и для птиц практически безболезненная. Птиц выпустят в Республике Алтай и Алтайском крае (балобаны были выведены и выращены в питомниках). "Надеемся, что отмеченные "татухой" птицы в случае, если их поймают браконьеры, будут отпущены - в арабском мире, где особенно ценится соколиная охота, такое не приветствуется, птицы из питомника не ценятся так, как их сородичи из дикой природы", - объяснил специалист.

Обращение было опубликовано в соцсетях в группе "Помощь диким животным". Ага, "простая задача" - как будто мастера рисунков на коже каждый день метят несмываемыми символами гусей, уток с воронами. Группа озадаченно молчала, и я взялся обзванивать городские тату-салоны. Отвечали охотно, но, услышав про птиц, прерывали разговор. Особенно пугались неведомого молодые девушки: "Что вы! Мы только на людях!". Лишь седьмой звонок принес удачу. Михаил Марченко показал свою осведомленность в биологии, анатомии, природоведении и изъявил готовность. Вскоре перезвонили из другого салона, где администратор пообещал проконсультироваться с мастером. Мастер вышла на связь сама и с женской основательностью стала расспрашивать, что да как. Разузнав все, собеседница тоже выразила желание принять участие, предварительно узнав, не повредит ли краска птицам. "Вы же ей людей разрисовываете?" - "Да, но их не так жалко, как птичек", - отшутилась тату-мастерица. Яс сожалением заметил, что группа добровольцев уже скомплектована. На следующий день в соколиный питомник "Таганай", расположенный в пригороде Барнаула, поехали Михаил Марченко и его хорошая знакомая Анастасия Кузнецова.

Отработали молодые люди быстро, красиво и "за идею" - даже за расходный материал отказались брать деньги. По словам Михаила, такого экзотического задания у него еще не было, хотя большой сложности оно не представляло. Надо было нанести птицам аббревиатуру SOS на восковицу и число 22 (номер региона и заодно мистический символ Высшего разума) на цевку ноги - кожица в этих местах толстая и малочувствительная. Хищников умело держал настоящий Доктор Айболит - директор соколиного питомника "Таганай", президент Алтайской краевой организации помощи диким животным "Ноев ковчег" Артем Кучер. Балобаны вели себя достаточно смирно, не кричали, лишь один соколик попытался клюнуть Марченко, но безуспешно.

Фото: iStock
На Алтае обнаружили новое место обитания ирбисов

- Кожица у них как будто пластиковая, - отметил Марченко. - Мы договорились с Артемом, что через несколько недель приедем проверить состояние татуировок. Птицы не люди. Это людям можно дать рекомендации, что делать, чтобы татуировка "прижилась" на коже. Надеюсь, все у нас получится. И, конечно, мы теперь будем по возможности узнавать о судьбе наших "крестников".

Были времена, когда балобаны на Алтае были обычным видом, они гнездились даже в городской черте. Сейчас это исчезающий вид, на Алтае ученые достоверно знают только об одном гнездовье - оно сохранилось только потому, что находится в пятикилометровой зоне отчуждения на границе России и Казахстана. Наибольшие беды балобанам приносят не линии ЛЭП, не филины, пожирающие кладку яиц, и не голубятники, использующие яды для борьбы с хищниками, а браконьеры. Причем отлавливают они в основном самок - как более крупных. И сейчас встретить в дикой природе самку балобана - очень большая редкость. Специалисты поломали голову над тем, как обеспечить хотя бы частичную безопасность балобанов. Окольцовывать птиц бесполезно - браконьеры срезают кольца. Предлагались разные варианты - отсечение заднего пальца (птицы их не используют при охоте), окраска балобанов в розовый, голубой или зеленый цвет (но это вариант до первой линьки). Выбрали татуировку. Идею меток на восковице и цевках, по словам директора научно-образовательного зоологического центра Института биологии и биотехнологии Алтайского госуниверситета Сергея Снигирева, предложили университетские ученые и алтайские орнитологи.

- В животноводстве технология татуирования используется широко, но с птицами такое произошло впервые, этот малотравматичный метод можно считать нашим ноу-хау, - подчеркнул Снигирев.

Фото: Кристина Карамышина

Тату наносили птицам из двух питомников - Алтайского госуниверситета и "Алтай Фалькон". Но и "Таганай", кстати, не остался в стороне от восстановления поголовья балобанов - птенцы из этого питомника будут подсаживаться в гнезда диких птиц в охранной зоне Сайлюгемского национального парка. В "Таганае" птицы, получившие тату, выпущены в большой вольер-облеточник. Там они под надзором ветеринаров будут "наращивать мускулатуру" в течение месяца перед выпуском. Балобаны птицы хоть и хищные, но по природе своей не конфликтные, да и пищи для всех хватит. Кормить их будут однодневными цыплятами из птицефабрики в поселке Новые Зори. Эти цыплята-петушки, увы, все равно обречены - жить на фабрике оставляют только курочек. Выпускать балобанов решили в конце мая - в этот период корма больше, а браконьеров меньше.

МЧС предупредило о клещах и перелетных птицах

- Проект "Реинтродукция балобана в Алтайском регионе" начался после того, как несколько лет назад птицы из семейства соколиных были отобраны у браконьеров, - рассказал "РГ Алексей Эбель. - Они чуть ли не три года находились взаперти, потеряли способность охотиться и некоторые другие навыки, поэтому было принято решение оставить их в питомниках, а назад, в дикую природу, выпускать уже их потомство. Проект, в котором заняты несколько алтайских питомников, был взят на контроль Росприроднадзором. Теперь часть птиц решено оставить на племенное поголовье, а остальных выпустить на волю. Причем в Горном Алтае и лесостепной зоне Алтайского края будут выпущены разные подвиды.

Кстати

Вместе с балобанами татуировку получила самка кречета, которую привезли в Барнаул из Мурманска. Сильно израненная птица была найдена на одной из улиц города лабрадором, гулявшим с хозяином. Местный орнитолог оказал ей первую помощь. В клинике Артема Кучера кречетиха, которую доставили авиарейсом, проходит серьезный курс реабилитации. Рана у нее будет заживать полгода, летать как прежде искалеченная птица не сможет. Тату ей нанесли, чтобы посмотреть, насколько прочной окажется метка. Гостье из Мурманска уже подыскали в питомнике "Тайгун" партнера - биологи надеются, что род кречетов - большой хищной птицы из отряда соколиных - будет продолжен.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край СФО Республика Алтай

Главное сегодня

Выплаты детям и борьба с COVID-19. Главные тезисы Послания президента
Минтруд изучит вопрос продления майских праздников
Косачев назвал "сотрясанием воздуха" слова Киева об отключении РФ от SWIFT
Аварийная посадка Ил-78 оказалась летным испытанием
За сутки в России подтверждено 8996 случаев COVID-19 в 85 регионах
Кому предназначена вакцина "ЭпиВакКорона"
Роспотребнадзор обязал возвращающихся из-за границы сдавать тест на COVID-19