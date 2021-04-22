В Барнауле придумали защитные татуировки для соколов-балобанов

Корреспондент "РГ" в Барнауле принял участие в уникальном проекте по спасению диких птиц.

В начале недели хорошо известный сибирский орнитолог Алексей Эбель обратился с призывом: "Друзья, не совсем обычная просьба - в Барнауле СРОЧНО нужен тату-мастер. Задача достаточно простая - в рамках проекта "Реинтродукция балобана на Алтае" нанести тату на восковицы и цевки двенадцати соколам-балобанам, которые будут выпущены на природу в этом году".

Как сообщил Алексей Эбель, процедура согласована с Росприроднадзором и для птиц практически безболезненная. Птиц выпустят в Республике Алтай и Алтайском крае (балобаны были выведены и выращены в питомниках). "Надеемся, что отмеченные "татухой" птицы в случае, если их поймают браконьеры, будут отпущены - в арабском мире, где особенно ценится соколиная охота, такое не приветствуется, птицы из питомника не ценятся так, как их сородичи из дикой природы", - объяснил специалист.

Обращение было опубликовано в соцсетях в группе "Помощь диким животным". Ага, "простая задача" - как будто мастера рисунков на коже каждый день метят несмываемыми символами гусей, уток с воронами. Группа озадаченно молчала, и я взялся обзванивать городские тату-салоны. Отвечали охотно, но, услышав про птиц, прерывали разговор. Особенно пугались неведомого молодые девушки: "Что вы! Мы только на людях!". Лишь седьмой звонок принес удачу. Михаил Марченко показал свою осведомленность в биологии, анатомии, природоведении и изъявил готовность. Вскоре перезвонили из другого салона, где администратор пообещал проконсультироваться с мастером. Мастер вышла на связь сама и с женской основательностью стала расспрашивать, что да как. Разузнав все, собеседница тоже выразила желание принять участие, предварительно узнав, не повредит ли краска птицам. "Вы же ей людей разрисовываете?" - "Да, но их не так жалко, как птичек", - отшутилась тату-мастерица. Яс сожалением заметил, что группа добровольцев уже скомплектована. На следующий день в соколиный питомник "Таганай", расположенный в пригороде Барнаула, поехали Михаил Марченко и его хорошая знакомая Анастасия Кузнецова.

Отработали молодые люди быстро, красиво и "за идею" - даже за расходный материал отказались брать деньги. По словам Михаила, такого экзотического задания у него еще не было, хотя большой сложности оно не представляло. Надо было нанести птицам аббревиатуру SOS на восковицу и число 22 (номер региона и заодно мистический символ Высшего разума) на цевку ноги - кожица в этих местах толстая и малочувствительная. Хищников умело держал настоящий Доктор Айболит - директор соколиного питомника "Таганай", президент Алтайской краевой организации помощи диким животным "Ноев ковчег" Артем Кучер. Балобаны вели себя достаточно смирно, не кричали, лишь один соколик попытался клюнуть Марченко, но безуспешно.

- Кожица у них как будто пластиковая, - отметил Марченко. - Мы договорились с Артемом, что через несколько недель приедем проверить состояние татуировок. Птицы не люди. Это людям можно дать рекомендации, что делать, чтобы татуировка "прижилась" на коже. Надеюсь, все у нас получится. И, конечно, мы теперь будем по возможности узнавать о судьбе наших "крестников".

Были времена, когда балобаны на Алтае были обычным видом, они гнездились даже в городской черте. Сейчас это исчезающий вид, на Алтае ученые достоверно знают только об одном гнездовье - оно сохранилось только потому, что находится в пятикилометровой зоне отчуждения на границе России и Казахстана. Наибольшие беды балобанам приносят не линии ЛЭП, не филины, пожирающие кладку яиц, и не голубятники, использующие яды для борьбы с хищниками, а браконьеры. Причем отлавливают они в основном самок - как более крупных. И сейчас встретить в дикой природе самку балобана - очень большая редкость. Специалисты поломали голову над тем, как обеспечить хотя бы частичную безопасность балобанов. Окольцовывать птиц бесполезно - браконьеры срезают кольца. Предлагались разные варианты - отсечение заднего пальца (птицы их не используют при охоте), окраска балобанов в розовый, голубой или зеленый цвет (но это вариант до первой линьки). Выбрали татуировку. Идею меток на восковице и цевках, по словам директора научно-образовательного зоологического центра Института биологии и биотехнологии Алтайского госуниверситета Сергея Снигирева, предложили университетские ученые и алтайские орнитологи.

- В животноводстве технология татуирования используется широко, но с птицами такое произошло впервые, этот малотравматичный метод можно считать нашим ноу-хау, - подчеркнул Снигирев.

Фото: Кристина Карамышина

Тату наносили птицам из двух питомников - Алтайского госуниверситета и "Алтай Фалькон". Но и "Таганай", кстати, не остался в стороне от восстановления поголовья балобанов - птенцы из этого питомника будут подсаживаться в гнезда диких птиц в охранной зоне Сайлюгемского национального парка. В "Таганае" птицы, получившие тату, выпущены в большой вольер-облеточник. Там они под надзором ветеринаров будут "наращивать мускулатуру" в течение месяца перед выпуском. Балобаны птицы хоть и хищные, но по природе своей не конфликтные, да и пищи для всех хватит. Кормить их будут однодневными цыплятами из птицефабрики в поселке Новые Зори. Эти цыплята-петушки, увы, все равно обречены - жить на фабрике оставляют только курочек. Выпускать балобанов решили в конце мая - в этот период корма больше, а браконьеров меньше.

- Проект "Реинтродукция балобана в Алтайском регионе" начался после того, как несколько лет назад птицы из семейства соколиных были отобраны у браконьеров, - рассказал "РГ Алексей Эбель. - Они чуть ли не три года находились взаперти, потеряли способность охотиться и некоторые другие навыки, поэтому было принято решение оставить их в питомниках, а назад, в дикую природу, выпускать уже их потомство. Проект, в котором заняты несколько алтайских питомников, был взят на контроль Росприроднадзором. Теперь часть птиц решено оставить на племенное поголовье, а остальных выпустить на волю. Причем в Горном Алтае и лесостепной зоне Алтайского края будут выпущены разные подвиды.

Кстати

Вместе с балобанами татуировку получила самка кречета, которую привезли в Барнаул из Мурманска. Сильно израненная птица была найдена на одной из улиц города лабрадором, гулявшим с хозяином. Местный орнитолог оказал ей первую помощь. В клинике Артема Кучера кречетиха, которую доставили авиарейсом, проходит серьезный курс реабилитации. Рана у нее будет заживать полгода, летать как прежде искалеченная птица не сможет. Тату ей нанесли, чтобы посмотреть, насколько прочной окажется метка. Гостье из Мурманска уже подыскали в питомнике "Тайгун" партнера - биологи надеются, что род кречетов - большой хищной птицы из отряда соколиных - будет продолжен.