В Новосибирске мигранта осудили на 8,5 года за поддержку терроризма

В Новосибирске суд вынес приговор по делу о финансировании международной террористической ячейки. Разнорабочий - гражданин одной из соседних республик - регулярно отправлял часть заработка членам террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад" (запрещена в России).

Утром мужчина надевал рабочий комбинезон, а по вечерам переписывался в социальных сетях с представителями организации, называя их "братьями". Он регулярно отправлял им по несколько тысяч рублей, заработанных в Новосибирске. В ответ ему присылали фотографии оружия - снимки служили доказательством того, что высланные средства якобы пошли на "общее дело". Целый ряд денежных переводов в 2019 году отследили оперативники ФСБ, а в июле 2020 года мужчину задержали и возбудили уголовное дело о содействии террористической деятельности.

- Общаясь с членами международной террористической организации посредством социальных сетей, обвиняемый отстаивал идеи по осуществлению террористической деятельности и планировал выезд на территорию, подконтрольную боевикам, для участия в так называемом "джихаде", - рассказала "РГ" представитель управления ФСБ по Новосибирской области Ирина Зеброва.

За содействие терроризму предусмотрены очень строгие наказания: за единственный перевод в 100 рублей на счет боевиков можно получить несколько лет лишения свободы. Дело мигранта рассматривал 1-й Восточный окружной военный суд, который приговорил его к восьми с половиной годам заключения, причем пять с половиной лет из этого срока он проведет в колонии строгого режима.