В Новосибирске проверят издевательства над дочерью фронтовика

Следователи начали проверку после сообщений об издевательствах подростков над пенсионеркой, дочерью фронтовика. Как рассказала "РГ" старший помощник руководителя областного Следственного управления СКР Анастасия Кулешова, пожилую женщину пугают громкими стуками в дверь, кидают в ее сторону палки и оскорбляют.

Группа подростков, живущих в Первомайском районе, начала травлю 72-летней пенсионерки полтора месяца назад. Тогда женщина, живущая на первом этаже, впервые услышала громкий стук в дверь.

Теперь дети, сбегая по лестнице подъезда, регулярно пинают дверь ее квартиры, да так, что она еле держится на петлях. Иногда стучат тихо, но стоит старушке повернуть замок, хулиганы убегают, выкрикивая нецензурные слова. Летели в сторону оскорбленной женщины и палки.

Женщина пыталась поговорить с подростками, с их родителями, но те не желают подпускать ее к детям. Теперь пенсионерка намерена обратиться в школу, где учатся соседские дети, чтобы там с ними провели разъяснительную работу. По словам женщины, ее отец - участник Великой Отечественной войны, в 1945 году он освобождал от фашизма города Европы, дошел до Берлина.

Хамское поведение по отношению к пожилому человеку со слабым здоровьем следователи считают недопустимым. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.