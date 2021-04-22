В Новосибирске проверят издевательства над дочерью фронтовика

Новости

Умер советский актер Оразмурад Гуммадов 14:31
В Facebook обнаружена новая серьезная уязвимость 14:29
Суд приговорил экс-сотрудника ФСБ Черкалина к семи годам колонии 14:27
Стали известны регионы РФ с самым высоким спросом на ипотеку 14:21
13 российских предпринимателей впервые вошли в список Forbes 14:20
В Кремле не видят проблемы в отъезде ученых из страны 14:19
В Москве организаторы финансовой пирамиды обманули людей на 460 млн рублей 14:15
Вооруженные силы стран СНГ создадут единую систему связи 14:02
Участвовавшим в незаконных акциях иностранцам закроют въезд в Россию на 40 лет 13:58
В России начались испытания вакцины для профилактики аллергии на кошек 13:50
Госдума одобрила отчетный доклад омбудсмена 13:48
МОК запретил спортсменам поддержку акций протеста на ОИ в Токио и Пекине 13:40
Арбитр Кукуян будет работать на матче "Спартак" - ЦСКА 13:25
Песков прокомментировал предложение Зеленского о встрече с Путиным 13:18
Эксперт: Блокада Суэцкого канала нарушит судоходство по всему миру до лета 13:17
В Нижегородской области в частном доме взорвался газ 13:11
В Испании партию "Вокс" обвинили в ксенофобии 13:06
Толстой: Россия не будет выполнять политизированные решения институтов СЕ 13:05
Задержан начальник имущественного департамента мэрии Евпатории 13:05
Количество сделок с новостройками в Москве снова растет 13:03
Дзюба прокомментировал приостановку Суперлиги 13:02
Сбербанк запустил сервис фильтрации звонков от мошенников 12:42
Аварийная посадка Ил-78 оказалась летным испытанием 12:38
Мэрию Казани эвакуировали из-за сообщения о минировании 12:17
В Подмосковье появился голосовой робот для записи на вакцинацию от COVID-19 12:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
22.04.2021 14:25
Рубрика: Происшествия

В Новосибирске проверят издевательства над дочерью фронтовика

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Следователи начали проверку после сообщений об издевательствах подростков над пенсионеркой, дочерью фронтовика. Как рассказала "РГ" старший помощник руководителя областного Следственного управления СКР Анастасия Кулешова, пожилую женщину пугают громкими стуками в дверь, кидают в ее сторону палки и оскорбляют.

В Петербурге подросток украл пистолеты и муляж гранаты

Группа подростков, живущих в Первомайском районе, начала травлю 72-летней пенсионерки полтора месяца назад. Тогда женщина, живущая на первом этаже, впервые услышала громкий стук в дверь.

Теперь дети, сбегая по лестнице подъезда, регулярно пинают дверь ее квартиры, да так, что она еле держится на петлях. Иногда стучат тихо, но стоит старушке повернуть замок, хулиганы убегают, выкрикивая нецензурные слова. Летели в сторону оскорбленной женщины и палки.

Женщина пыталась поговорить с подростками, с их родителями, но те не желают подпускать ее к детям. Теперь пенсионерка намерена обратиться в школу, где учатся соседские дети, чтобы там с ними провели разъяснительную работу. По словам женщины, ее отец - участник Великой Отечественной войны, в 1945 году он освобождал от фашизма города Европы, дошел до Берлина.

Хамское поведение по отношению к пожилому человеку со слабым здоровьем следователи считают недопустимым. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

Главное сегодня

Песков анонсировал долгие переговоры Путина и Лукашенко
МИД РФ озвучил ожидания от будущего российско-американских отношений
Минтруд изучит вопрос продления майских праздников
Володин назвал оценочную стоимость реализации проектов по Посланию Путина
Косачев назвал "сотрясанием воздуха" слова Киева об отключении РФ от SWIFT
Верховный суд разъяснил, как отличить кражу от находки
Тюрьмы объединят с СИЗО и вынесут за пределы городов