В Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 3,7

На территории Новосибирской области зафиксировано землетрясение магнитудой 3,7. Как передает ТАСС, эпицентр подземных толчков находился в Искитимском районе.

Максимальная интенсивность в эпицентре достигала 4,4 балла. Подобные сейсмические события в этом месте фиксировались и раньше, можно предполагать, что они связаны с деятельностью добывающих предприятий.

В частности, эпицентр этого землетрясения находился в двух километрах от деревни Девкино, неподалеку от восточного участка Колыванского разреза. По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, толчки начались ночью, около 01.50 по местному времени.