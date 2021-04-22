В Новосибирской области внедрили социальный навигатор

Электронный сервис для семей с детьми, благодаря которому можно получить информацию о положенных мерах социальной поддержки, начал действовать в Новосибирской области. Социальный навигатор разработан областным министерством цифрового развития и связи при взаимодействии с министерством труда и социального развития региона.

Сервис размещен на сайте МФЦ. Сейчас он содержит информацию о 53 федеральных и региональных пособиях и выплатах, предусмотренных при беременности и родах, после рождения ребенка и для семей, где уже есть дети. В частности, в него включены пособия, положенные молодым и многодетным семьям, семьям, воспитывающим приемных детей или детей с ограниченными возможностями здоровья, семьям, где родитель является военнослужащим, неполным семьям или с доходом ниже прожиточного минимума.

Социальный навигатор представляет собой перечень вопросов, распределенных по блокам в рамках жизненных ситуаций. По результатам прохождения опроса формируется персональный перечень мер поддержки, содержащий порядок и сроки их получения. Электронный калькулятор покажет общую сумму мер поддержки, на которую семья может рассчитывать.

"Социальный навигатор создан для удобного и быстрого информирования жителей региона, вся информация о мерах поддержки представлена в доступной форме. Стоит отметить, что оказание государственных услуг в электронном виде для жителей Новосибирской области является одной из наших приоритетных задач", - отметил министр цифрового развития и связи региона Анатолий Дюбанов.

Обновление информации в социальном навигаторе будет осуществляться на постоянной основе. В ближайшее время в нем появится информация о новых пособиях беременным женщинам и семьям с детьми, упомянутых 21 апреля в Послании президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ.