В Тыве зафиксировали "британский" штамм COVID-19

В Тыве зафиксировали британский штамм коронавируса. Информацию подтвердили специалисты Иркутского противочумного НИИ Сибири и Дальнего Востока Роспотребнадзора.

Измененный вариант коронавируса выявили у жительницы Кызыла, вернувшейся из Турции, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Тывы. Сначала тест показал отрицательный результат, однако через девять дней после возвращения на родину гражданка с жалобами на симптомы COVID-19 и с пневмонией попала в больницу. Лабораторное исследование подтвердило наличие нового штамма вируса и у сына пациентки. Он тоже госпитализирован.

По данным эпидемиологического расследования, список контактов больных матери и сына насчитывает более 130 человек. Пробы их биологических материалов исследуют в лаборатории. Медикам предписан усиленный контроль за кругом контактных лиц.

В минздраве республики напомнили, на территории России зарегистрировано 128 случаев британского варианта COVID-19, 16 - южноафриканского варианта вируса, 49 случаев заболевания COVID-19 не уточненных мутаций.