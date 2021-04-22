В конце апреля в Новосибирске состоится отборочный тур для старшеклассников, желающих поступить в Школу Олега Табакова. В марте такие прослушивания прошли в Кемерове. В творческих испытаниях участвовало больше ста старшеклассников из Кузбасса и других регионов России. У самых талантливых, в числе которых кемеровчане Никита Кожемяко и Анастасия Кудрявцева, появится шанс стать профессиональными артистами. Об изменениях в жизни "театрального холдинга", сложности актерской профессии, универсальности сценического искусства и о том, как лечат звездную болезнь, рассказывает художественный руководитель школы, народный артист России Владимир Машков:

- Мы на протяжении трех лет готовили большую экспериментальную программу по соединению среднего общего и высшего образования. И сейчас к нам поступают ребята после 9-10 класса. Они живут на полном пансионе в прекрасном здании рядом с театром, а мы в течение пяти лет пытаемся сделать из них артистов.

Конечно, не каждый в 15-16 лет может определить свою жизнь. Потому мы рассчитываем на крайне одаренных и талантливых ребят, которые уже обладают музыкальными, пластическими и другими навыками, имея при этом большое желание учиться. У них есть уникальная возможность в таком раннем возрасте встать на профессиональный путь и начать постигать принципы русского психологического театра, для которого особенно важно разнообразие эмоций и чувств, их глубокое постижение. И еще - чтобы человек понимал, чего от него хотят, был способен к импровизации. Умел искать, ошибаться, снова искать и идти вперед.

Олега Павловича не стало три года назад. Но он, наш небесный художественный руководитель, за нами приглядывает. А мы продолжаем его дело. Две сцены, большие театральные мастерские и школа - это, как говорил Табаков, "театральный холдинг". И каждые два года в него вливаются новые силы.

Профессия актера - тяжелейшая. Социальные гарантии здесь нулевые. Но это и самая прекрасная профессия на свете, если почувствовать ее вкус. У актера есть возможность прожить сотни жизней. Олег Павлович говорил: "Я вот вас чуть-чуть припугиваю, а с другой стороны это самое веселенькое дельце. Оно легкое, оно с радостью и какой-то невероятной надеждой на будущую жизнь".

Актер, как и врач, учится всегда. И в какой-то момент сам начинает передавать свои знания и секреты. Все наши педагоги - действующие актеры театра. Каждый ученик может прийти на спектакль и посмотреть, то же самое педагог транслирует со сцены, к чему он призывал в классе, или нет. Наши студенты почти сразу же выходят на профессиональную сцену. А практически все выпускники уже являются наставниками.

Попасть к нам в школу очень сложно, но остаться - еще сложнее. Любое проявление эгоизма и в школе, и в нашем театре невозможно. У нас деятельность коллективная. Мы работаем с ребятами ежечасно, постоянно наблюдаем за ними. Можно создать впечатление, что ты талантлив, что ты порядочен, что ты умен, но долго обманывать не получится, надо на самом деле быть талантливым, порядочным и умным. Два года назад мы посмотрели 2,5 тысячи ребят. А на курс набрали 24 человека. В итоге осталось пятнадцать.

Каждый человек может сойти с ума от успеха. Бывает. Но эти болезни лечатся в театре действием, работой. Поэтому любое проявление эгоизма, каким бы оно ни было, пресекается моментально. В этой профессии по-другому невозможно.

В кино может сняться любой, а в театре работают только профессионалы. Потому что театр - это долгосрочная вера в предлагаемые обстоятельства. И для работы в театре нужны уникальные качества. Способность на протяжении двух часов быть убедительным, меняя состояние и настроение - большая редкость.

Шекспир когда-то сказал: "Весь мир - театр. В нем женщины, мужчины - все актеры. У них свои есть выходы, уходы, И каждый не одну играет роль". От эмоционального интеллекта - возможности распознать свою эмоцию, эмоцию другого человека и правильно принять решение, от управления эмоциями и чувствами зависит до 70 процентов успеха. Но если эмоции - это инстинктивные проявления, то чувствам нужно учиться. Потому, считаю, школьные театры так необходимы для становления молодых людей. Tik-Tok, Instagram - это все эмоции. Молодежь хочет их демонстрировать, но в том, что с ними происходит на уровне чувств, сами зачастую не могут разобраться. Поэтому им на самом простом материале нужно учиться сопереживать, сочувствовать, сострадать. Вот это "со", "вместе", мне кажется, очень важно. И чем раньше педагоги начнут обращать внимание ребят именно на это, на эмоциональную и чувственную сторону их жизни, тем лучше.

Раньше почти в каждой школе был театральный кружок. А почему уроки математики или физики не сделать театрализованными? Насколько быстрее тогда будут проникать знания в человека!

И еще. Знаете, с какой проблемой мы сталкиваемся в последнее время? Многие поступающие в театральные училища не умеют правильно говорить. Так вот, эти детские дефекты речи при желании очень быстро исправляются. Но почему же родители не обращают на это внимание, особенно если их дети хотят реализоваться в актерской профессии?

Кстати

Более года ведущие театральные педагоги Москвы и Подмосковья обучали актерскому мастерству руководителей школьных театров и театральный студий в рамках экспериментального проекта "ТОК: Театр. Открытия. Кузбасс". Двадцать семь представителей восемнадцати муниципалитетов области, включая учителей начальных классов, преподавателей русского языка и литературы, а также педагогов дополнительного образования, теперь могут использовать полученные знания и опыт в работе с детьми. А самые активные станут наставниками участников следующего проекта - "Энергия ТОКа". Он стартует летом нынешнего года, благодаря президентскому гранту.