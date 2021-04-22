Житель Новосибирской области пойдет под суд за поджог 63 дач

В Мошковском районе Новосибирской области из-за неосторожного обращения с огнем одного из местных жителей пострадали 63 дачных хозяйства. Как рассказали в региональной прокуратуре, обвинительное заключение по уголовному делу утверждено и будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

По данным следствия, год назад, 23 апреля, ранним утром хозяин дома в поселке Порос решил сжечь сухую траву на своем приусадебном участке. На предупреждения о начале пожароопасного периода мужчина должного внимания, по всей видимости, не обратил. Посчитав, что огонь догорел и очагов его распространения больше нет, он вернулся в дом и принялся распивать спиртное.

Однако погодные условия и несоблюдение противопожарных норм спровоцировали распространение огня сначала на соседний участок, а затем и на надворные постройки. Вовремя справиться с пожаром не удалось, ветром продукты горения разнесло на территории нескольких садовых обществ: "Кристалл", "Дружба-2", "Мошковское", "Обское", "Сапфир", "Надежда", "Микрон". Горели как сами дома, так и различные сооружения на участках.

В результате пострадали дачные владения 63 граждан, а стоимость ущерба оценивается более чем в 31 миллион рублей. Имущество невольного поджигателя было арестовано с целью возмещения вреда, а сам он стал фигурантом уголовного дела об уничтожении и повреждении чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем.