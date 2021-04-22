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22.04.2021 09:21
Рубрика: Власть

Корветы Каспийской флотилии провели артиллерийский морской бой

Текст: Николай Грищенко

Малые артиллерийские корабли "Волгодонск", "Астрахань" и "Махачкала" Каспийской флотилии выполнили артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям условного противника. Огонь велся из орудийных установок А-190 "Универсал" и АК-306, а также из ПЗРК "Игла".

Фото: Wikimedia.org/U.S. Navy Photo by Chief Photographers Mate Gregory S. McCreash.
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"По замыслу учения на переходе морем малые артиллерийские корабли КФл были атакованы группой боевых катеров и средствами воздушного нападения условного противника. Экипажи корветов организовали оборону, провели боевое маневрирование и распределение целей", - сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

В роли надводной движущейся мишени выступил корабельный щит, который тащил морской буксир МБ-58. Воздушного противника обозначали бомбардировщики СУ-34 из 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа. Летчики выполнили постановку имитационных воздушных целей с помощью малоразмерной воздушной мишени М-6.

Всего к учениям были привлечены более 20 боевых кораблей и судов обеспечения Каспийской флотилии, в том числе базовый тральщик "Магомед Гаджиев", противодиверсионный катер "Юнармеец Каспия", артиллерийские и десантные катера.

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