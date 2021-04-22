Несмотря на немалые трудности, с которыми столкнулись в минувшем году аграрии, работники сельскохозяйственной отрасли региона показали хорошие результаты. К такому выводу пришли участники состоявшейся в Ставрополе ежегодной конференции, где были подведены итоги работы агропромышленного комплекса края.

Проверку выдержали

К самым разным проблемам, связанным с пандемией коронавируса, добавились и разного рода погодные аномалии, которые, в частности, привели к существенным потерям в растениеводстве.

- 2020 год стал настоящей проверкой на прочность для всех нас. При этом поначалу прогноз был куда более пессимистичный, но при солидной государственной поддержке аграрной отрасли со стороны федерального центра и губернатора края Владимира Владимирова, четком взаимодействии с банковской и страховой системами этот период удалось пережить без катастрофических потерь, - отметил и. о. министра сельского хозяйства Ставрополья Владимир Ситников. - На фоне проблем в растениеводстве неплохо сработали наши садоводы и виноградари, хотя и здесь весенние заморозки, а также крайне засушливое лето сократили плановые урожаи. С плюсом в два процента завершили год и по производству мяса.

Говоря о ситуации в целом по отрасли, то благодаря довольно комфортной ценовой конъюнктуре за зерно край в 2020 году выручил на три миллиарда рублей больше, чем в 2019-м.

Что же касается рентабельности, то из-за объективного роста себестоимости зерна с шести до 10 тысяч рублей в целом по АПК было потеряно три процентных пункта. Но даже в подобных непростых условиях аграрии Ставрополья продолжали успешно привлекать инвестиции в основной капитал, добились роста заработной платы сельчан. Важно и то, что и депозиты аграриев остались на уровне достаточно успешных 2018 и 2019 годов. Этому способствует внушительная поддержка отрасли, которая традиционно ведется в рамках государственной программы "Развитие сельского хозяйства РФ" и госпрограммы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства".

Около 80 процентов бюджета агропромышленного комплекса Ставрополья направляется на поддержку инвестиционной деятельности. Помимо прямых субсидий и грантов в регионе активно работают механизмы налоговых льгот, земельных преференций и льготного кредитования.

Сумма, выделяемая государством на поддержку села, в 2020 году превысила восемь миллиардов рублей (на 19 процентов больше, чем в 2019-м). Из них около семи миллиардов - это средства, которые в том числе благодаря усилиям краевой власти были привлечены из федерального бюджета.

- Отдельно хотелось бы сказать о страховых возмещениях - это 340 миллионов рублей компенсаций из федерального бюджета и 1,7 миллиарда выплат со стороны страховых компаний, - подчеркнул Владимир Ситников. - Здесь нужно отметить роль Национального союза агростраховщиков в вопросах авансирования выплат и точечного сопровождения буквально каждого страхового случая. Благодаря выстроенной коммуникации между губернатором и объединением страховщиков удалось вернуть доверие наших аграриев к институту агрострахования. В результате по итогам прошлого года Ставрополье заняло первую строчку в рейтинге субъектов России по застрахованным площадям. Сегодня каждый четвертый застрахованный в стране гектар находится в нашем крае.

Притяжение села

В последнее время на Ставрополье все больше внимания уделяется созданию комфортной среды для жизни сельчан, повышению их благосостояния, что поможет превращению АПК в современную и конкурентоспособную отрасль экономики.

Если посмотреть на статистику, то можно увидеть, что за последние 20 лет сельское население края сократилось на 100 тысяч человек. А работников аграрной отрасли стало меньше на 110 тысяч. Село выбирают для работы только три-пять процентов выпускников вузов. Поэтому увеличить число молодых специалистов, готовых вернуться на родную землю, крайне важная задача для властей всех уровней.

Некоторые достижения в этом деле уже имеются. Так, наряду с агрострахованием и господдержкой сельского хозяйства увеличивается льготное кредитование отрасли: растет число инвестиционных и краткосрочных кредитов, все большую популярность приобретает сельская ипотека. Она уже превратилась в существенный стимул для сельской молодежи, чтобы строить свою карьеру на родной земле. Вот только одна из цифр: в 2020 году льготные кредиты на сумму свыше 1,1 миллиарда рублей на приобретение жилья в крае получили 615 человек.

Сумма, выделяемая государством на поддержку села, в 2020 году превысила восемь миллиардов рублей

Что касается краевой или бюджетной составляющей, то за последние пять лет по инициативе губернатора Ставрополья в сельской местности отремонтировано или построено около 500 объектов социальной и инженерной инфраструктур на сумму порядка 32 миллиардов рублей. А более трех тысяч семей стали участниками программ улучшения жилищных условий.

В 2019 году муниципалитетам края по профильной программе "Комплексное развитие села" было выделено 492 миллиона рублей на разработку проектно-сметной документации для строительства социальной и инженерной инфраструктур. Общая стоимость запланированных к возведению объектов составляет более 10 миллиардов рублей.

Плюс тысяча рабочих мест

Благодаря инвестиционному кредитованию в 2020 году на Ставрополье удалось завершить девять аграрных инвестпроектов общей стоимостью 15,2 миллиарда рублей, создать порядка 1000 новых рабочих мест. В нынешнем планируется реализовать еще девять инвестиционных проектов на сумму 24 миллиарда рублей, создав при этом 1600 рабочих мест.

- В нашу жизнь механизм льготного кредитования, уверен, вошел надолго, - говорит Владимир Ситников. - В прошлом году таких кредитов было одобрено на сумму 51 миллиард рублей - почти в два раза больше, чем в стартовом 2017-м. Особо отметим также рост кредитных ресурсов на молоко и корма для животных - произошло практически двукратное увеличение к уровню 2019 года!

Кроме того, с 2019 года действует отдельная программа льготного кредитования для экспортеров продукции АПК. С тех пор в крае реализовано 18 крупных инвестиционных проектов на сумму более 33 миллиардов рублей - это и теплицы, и животноводческие объекты, и объекты мелиорации.

- Безусловно, инвестиционную повестку для краевого АПК во многом формируют крупные компании, - продолжает Владимир Ситников. - В большинстве своем это социально ориентированный бизнес, который создает высокопроизводительные рабочие места с высоким уровнем налоговой отдачи в бюджеты всех уровней. В то же время на две трети экономику агропромышленного комплекса края и ее социальную устойчивость формируют хозяйства и фермеры региона. И от того, насколько благополучно обстоят дела именно у них, в немалой степени зависит завтрашний день села.

Прямая речь

Владимир Владимиров, губернатор Ставропольского края:

- В прошлом году из-за засухи мы собрали не тот урожай, на который рассчитывали, но зато сохранили практически все хозяйства. В этом помогло в том числе агрострахование. Сегодня Ставрополье является активным участником процессов мелиорации земель. А еще в крае удалось сохранить структуру землепользования. Земля - наше главное богатство, и владеть ею должны те, кто на ней работает.

Кроме производства зерновых нужно развивать плодоводство, ягодоводство, овощеводство открытого и закрытого грунта, выращивание хлопка - все те направления, которые в минувшем сложном году хорошо себя показали.

Время лозы

Около 310 гектаров виноградных плантаций заложат на Ставрополье в 2021 году. Как сообщили в краевом минсельхозе, площади новых земель под эту культуру с 2019-го выросли в 2,5 раза и составили 168 гектаров. В числе признанных лидеров по виноградарству - Буденновский округ. Общая площадь виноградников здесь составляет 1,4 тысячи гектаров.

В регионе около 20 видов государственной поддержки виноградарей. В 2021 году на нее будет направлено более 60 миллионов рублей, в том числе восемь миллионов - из краевой казны.

В прошлом году благодаря господдержке в Ставропольском крае было получено более 45 тысяч тонн винограда. Аграрии увеличили общий урожай винограда по сравнению с 2019 годом на три тысячи тонн. Основные виноградарские территории находятся в восточной зоне это Буденновский, Левокумский и Петровский округа.

Миллиард в корзине

В крае благоустраивают сельские территории. В рамках подпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" госпрограммы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" в 2020 году социальные выплаты получили 62 семьи. Муниципалитеты реализовали 14 проектов благоустройства сельских территорий. На 2021 и 2022 годы в минсельхозе РФ уже прошли конкурсный отбор пять ставропольских проектов на общую сумму миллиард рублей.

Справка

Бюджет АПК края на 2021 год составляет 4,5 миллиарда рублей. Из них 3,7 миллиарда - средства федерального бюджета, 773 миллиона - краевого. Таким образом, на каждый рубль, выделенный из краевой казны, идут около пяти рублей из федерального бюджета.

Следует отметить, что эта сумма не окончательная, и в результате проводимой в течение года работы по привлечению дополнительных федеральных средств она может быть увеличена.

Государственная поддержка распространяется на основные подотрасли: растениеводство (1,06 миллиарда рублей) и животноводство (645 миллионов). Грантовая поддержка составляет 130 миллионов рублей, поддержка кредитования - 573 миллиона, на мелиорацию будет выделено 425,8 миллиона, на страхование - 704 миллиона, на комплексное развитие сельских территорий - 404 миллиона, на региональные проекты - 59,7 миллиона рублей.