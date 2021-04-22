На Ставрополье взяли под контроль ситуацию с весенним половодьем

Выпавшие в регионе обильные осадки в конце зимы и начале нынешней весны привели к тому, что в Кавказских горах накопилось снега гораздо больше, чем обычно. В связи с чем и на Ставрополье значительно возросла угроза сильных паводков.

Однако власти региона заявили, что возможный потоп врасплох их не застанет. Чтобы журналисты могли увидеть ситуацию своими глазами и убедиться в готовности на местах к приходу большой воды, министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края организовало пресс-тур на одну из самых паводкоопасных территорий - в Советский городской округ.

Тревожные дни Зеленокумска

Во время мощного наводнения 2017 года именно в Зеленокумске ожидали главный удар разбушевавшейся стихии. Были даже опасения, что плотина здешнего Отказненского водохранилища может не выдержать сильнейшего потока воды и тогда придется эвакуировать 35 тысяч жителей районной столицы и еще несколько тысяч - из окрестных сел. К счастью, этого делать не пришлось, но стало понятно: необходимо принять серьезные меры, чтобы избежать повторения ситуации.

По поручению губернатора Ставрополья Владимира Владимирова министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды края совместно с Западно-Каспийским и Кубанским бассейновыми управлениями оперативно разработало план противопаводковых мероприятий в бассейнах рек, протекающих на территории региона.

В антикризисный проект вошло более 40 пунктов, он был полностью реализован в 2017-2020 годах. Прежде всего, расчистили русла рек Кумы, Калаус, Подкумок и других, провели берегоукрепительные и противооползневые работы в населенных пунктах. Одной из главных задач стало увеличение пропускной способности рек в случае возможного паводка.

Для продолжения укрепления берегов, очистки русел рек, строительства гидротехнических сооружений, установления водоохранных зон рек краевое ведомство разработало аналогичный проект на 2020-2025 годы и плановый период до 2030-го. Кроме того, масштабная работа проводится и в рамках реализации подпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса" государственной программы Ставропольского края "Охрана окружающей среды".

В ней запланировано более 40 мероприятий. В нынешнем году уже началась расчистка водоемов в селе Сергиевском Грачевского округа, селе Воздвиженском Апанасенковского округа, селе Алексеевском Благодарненского округа, на хуторе Усть-Невинский Кочубеевского округа, в Светлограде, Михайловске, а также на реках Мокрый Карамык и Куме.

Кроме того, в селе Левокумка Минераловодского округа, помимо углубления реки Кумы, для более надежной защиты населения специалисты приступили к укреплению берега: эти работы входят в комплекс дополнительных мер.

Без "проблемных точек"

- Мы ждем, что большая вода придет в край в этом году в мае-июне, - отметил и. о. министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополья Андрей Хлопянов. - Гидрометцентр предоставит вскоре уточненный прогноз паводков, но подготовка к их приходу уже идет.

Потенциальная угроза разрушений от возможных наводнений сегодня гораздо меньше, чем была раньше. Во многом это является результатом целой серии превентивных противопаводковых мер, принятых на территории региона после сильнейшего наводнения 2017 года, которое показало, насколько важно укреплять берега наших главных рек и водоемов. Если говорить о так называемых "узких местах" на водных объектах края, то их уже практически не осталось.

Все запланированные работы выполнены в срок. Только в прошлом году в крае на них потратили более 1,1 миллиарда рублей: 916,9 миллиона рублей - из федерального, 200,3 миллиона - из краевого и 4,5 миллиона - из местных бюджетов. Основное внимание было уделено подверженным затоплению населенным пунктам.

Работы велись в рамках подпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса" государственной программы Ставропольского края "Охрана окружающей среды". Львиная доля средств (857,04 миллиона рублей) пошла на 25 противопаводковых мероприятий. Построены восемь берегоукрепительных сооружений на реках Подкумок и Большой Ессентучок в поселке Белый Уголь Предгорного округа, Кубани в Невинномысске (первая очередь), Бугунта в Ессентуках (второй пусковой комплекс), Куме в селе Левокумском Минераловодского городского округа, селе Солдато-Александровское и городе Зеленокумске Советского городского округа, а также водопроводящий лоток на Донской Балке в селе Донская Балка Петровского округа и реке Мокрый Карамык в Зеленокумске.

Если говорить о так называемых "узких местах" на водных объектах края, то их уже практически не осталось

Кроме того, капитально отремонтированы три гидротехнических сооружения (на реке Ладовская Балка в селе Ладовская Балка Красногвардейского муниципального округа, русловом пруде в семи километрах юго-западнее села Александровского Александровского муниципального округа и Комсомольском озере в Ставрополе). Получены положительные заключения госэкспертизы на два новых проекта: капремонт пруда у села Казинка Шпаковского муниципального округа и руслового водоема на балке Руднева в селе Красном Грачевского муниципального округа.

Завершилась расчистка более 22 километров русел наиболее проблемных рек: Калаус (в селах Сергиевском и Воздвиженском), Суркуль (в селах Курсавка и Солуно-Дмитриевское), Калаус и Карамык (в Светлограде), Чла (в Михайловске), Невинка (на хуторе Усть-Невинский), балки Сухая Падина (в селе Алексеевском).

Разработана проектная документация на расчистку русел рек Грязнушки и Золотушки в районе Ботанического сада Пятигорска, Джемуха в Минераловодском городском округе, Курунта в селе Петропавловском Арзгирского муниципального округа. На территории гослесфонда велись санитарные рубки вдоль русла реки Кумы в Георгиевском и Советском округах.

Усмирить Мокрый Карамык

Сейчас продолжаются работы на нескольких переходящих объектах: укрепляются берега Кумы в селах Левокумском и Солдато-Александровское, городе Зеленокумске, реки Мокрый Карамык в Зеленокумске. Побывавшие здесь во время пресс-тура представители СМИ увидели, что они идут полным ходом.

- На реке Мокрый Карамык укладывается бетонный лоток протяженностью 450 метров. Причем на месте слияния ее с Курой появятся габионы - сварные конструкции из металлической проволоки, которые предотвратят оползневые процессы, - поясняет заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополья Инна Чумакова. - В пик паводка Мокрый Карамык приносит много бед. Раньше эти пики, так сказать, "срезало" Отказненское водохранилище, сейчас оно из-за масштабного заиления не в состоянии это предотвратить. После того как Зеленокумск пострадал от наводнения Карамыка, здесь начали капитальный ремонт одного гидротехнического сооружения и ликвидацию разрушенного. В селе Солдато-Александровское общая протяженность участка берегоукрепления превышает 2,6 тысячи метров. В результате от паводков защитят 780 человек. Здесь довольно сложный рельеф, существует опасность оползней. Вода заходит в огороды и на приусадебные участки, подбирается вплотную к домам. Решено укрепить водоемы надежными габионными конструкциями. Это намечено сделать к концу года, после чего объект передадим в распоряжение муниципалитета. Затем местные власти хотят на месте, ставшем безопасным, обустроить зону отдыха.

Одновременно с Солдато-Александровским защиту получает поселок Заря, который также затапливался регулярно. Серьезные происшествия происходили в 1984, 2002, 2017 годах. Свидетельницей тех событий стала Людмила Шерстобитова.

- В 2002 году вода стояла по окна две недели. И хозяйство пропало, и зерно, - говорит жительница поселка. - В этом году много осадков выпало, еще и столько снега в горах. Как пойдет все это в нашу Куму... Но когда все работы по укреплению берега закончат, думаю, мы будем в полной безопасности.

Ответы - в приложении

В министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края разработано мобильное приложение автоматизированной системы "Водные объекты".

Также для более тщательного мониторинга паводковой ситуации на реках Ставрополья установлены автоматические гидрологические посты с программным обеспечением и модулем оповещения на реках Куме в селе Гражданском Минераловодского городского округа, Подкумок в районе поселка Совхоз Ессентукский Предгорного округа, Калаус в районе села Сергиевского Грачевского муниципального округа.

Тихий край

В регионе определили границы зон подтопления. В 2021 году на противопаводковые мероприятия планируется выделить около 462 миллионов рублей: 399 миллионов - из федеральной казны и 63 миллиона - из краевой. Кроме того, для защиты населения Ставрополья от негативного воздействия паводковых вод определены границы зон затопления и подтопления. Они уже утверждены Кубанским бассейновым водным управлением и поставлены на кадастр.