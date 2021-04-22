Премьер-министр Михаил Мишустин проехал по Дагестану, чтобы лично понять, какие акценты необходимо расставить в стратегии социально-экономического развития этого северокавказского региона. Проект этого документа сейчас дорабатывается.

По уже сложившейся традиции своих визитов в регионы Михаил Мишустин начал знакомиться с ситуацией в республике как раз со здравоохранения. Но не в ее административном центре Махачкале, а в Дербенте. Местная центральная городская больница расположена в здании 1975 года постройки, оказывает многопрофильную медицинскую помощь. Сейчас больнице требуется дооснащение - артроскопические стойки и ангиографические установки. Премьер пообещал найти средства, тем более сейчас по стране идет модернизация первичного звена здравоохранения.

В точке притяжения сюда туристов - крепости Нарын-Кала - Мишустину рассказали и показали, как должен измениться город в обозримой перспективе. Город получит два новых водовода, чтобы компенсировать недостающие 35 тысяч кубометров воды, запланирована реконструкция двух комплексов очистных сооружений. В 2023 году должен открыть двери многофункциональный дворец спорта стоимостью 1,6 миллиарда рублей. Дербент получит современную набережную с причальной стенкой, с которой на фуникулере туристы смогут подниматься к крепости. К 2025 году местные власти рассчитывают ввести 4500 мест размещения туристов, что покроет уже существующий дефицит и расширит предложение для отдыхающих. Туристические возможности Дагестана зависят от многих составляющих, в том числе хорошей транспортной инфраструктуры и особенно аэропорта. Глава правительства осмотрел ход работ нового терминала Махачкалы и пришел к выводу, что реконструкцию воздушных ворот региона нужно включить в комплексный план развития магистральной инфраструктуры.