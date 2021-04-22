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22.04.2021 04:31
Рубрика: Общество

Помогут жить

В Дагестан для пациентов с редкой болезнью привезли спецоборудование
Текст: Тимур Алиев
Российская газета - Неделя - Юг России № 86(8437)
В Дагестане при содействии фонда "Живи сейчас" для лечения пациентов с тяжелой болезнью - боковым амиотрофическим склерозом, переданы четыре аппарата ИВЛ, специальное питание и средства ухода. Обучающие курсы посетили очно свыше 90 дагестанских врачей и будущих специалистов, 120 специалистов из российских регионов смотрели трансляцию онлайн.

"РГ" писала о том, что в марте 2021 года команда проекта ОНФ "Регион заботы" сообщила о нарушениях при оказании паллиативной помощи в медицинских учреждениях Дагестана: недостаточном уходе за беспомощными пациентами, закрытых отделениях для них в больницах. Боковой амиотрофический склероз, или болезнь Стивена Хокинга, - редкое нейромышечное заболевание, при котором у человека постепенно ослабевают и атрофируются мышцы тела, теряется способность говорить, глотать и даже дышать. В России около 15 тысяч людей страдают от этого недуга и получить помощь им особенно сложно. Многие врачи, медсестры, работники патронажной службы, к которым обращаются пациенты, недостаточно знают о данной болезни.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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"Только повышая компетентность врачей, можно помочь людям с БАС вовремя узнать о своем диагнозе и пройти терапию. Для этого в Махачкале была проведена научно-практическая конференция для врачей", - рассказали "РГ" в фонде "Живи сейчас".

В течение двух дней врачи и медсестры изучали методы, влияющие на прогноз и течение БАС, обсуждали коррекцию питательной и дыхательной недостаточности, а также особенности паллиативной и патронажной помощи при этом диагнозе. Эксперт фонда Василий Штабницкий провел для коллег мастер-класс, показав, как использовать специализированное респираторное оборудование.

Как отметила представитель минздрава Дагестана Самират Сайпудинова, без поддержки государства решить копившиеся годами проблемы очень сложно. Особенно ценно своевременное получение оборудования для лечения пациентов в домашних условиях. Поэтому помощь от фонда "Живи сейчас" была как нельзя кстати.

Тем временем

В Махачкале будет развернут нейрохирургический центр для лечения пациентов со сложными формами эпилепсии со всего СКФО. Здесь проведут многодневный видео - и ЭЭГ-мониторинг для точной диагностики форм эпилепсии. Кроме того, в Махачкале откроется и главный на Северном Кавказе центр помощи пациентам с опухолью головного мозга.

В регионах Общество Здоровье Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан

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