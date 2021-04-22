Во Владикавказе сержант осужден на 8,5 лет за жестокое убийство

Владикавказский гарнизонный военный суд вынес приговор младшему сержанту полевой почты. Его обвиняли в убийстве сослуживца, сообщили в четверг в главном военном следственном управлении СК РФ.

Как установил суд, осужденный 25 марта 2019 года поссорился с мужчиной, который ранее обманном получил от матери военнослужащего 100 тысяч рублей. Мошенник отказался возвращать деньги, в результате словесная перепалка переросла в драку.

Во время потасовки военный несколько раз ударил обидчика по голове топором. От полученных травм тот скончался на месте. А убийца, чтобы скрыть следы преступления, поджег тело жертвы и скрылся.

Однако 8 октября 2020 года военнослужащий был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Суд приговорил к восьми годам и шести месяцем лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.