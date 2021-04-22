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22.04.2021 16:05
Рубрика: Общество

На скиту Александро-Невской лавры появится "Сад памяти"

Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)
Фото: Сектор коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Фото: Сектор коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии
Фото: Сектор коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии

Сад сирени (сирингарий) появится на Никольском скиту Александро-Невской лавры. Это будет еще один сад в этом скиту, заложенный в память о Великой Победе и павших. Первый "Сад памяти" с плодово-ягодными деревьями был заложен в 2020 году.

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Никольский скит - новый. Он расположен в Кингисеппском районе Ленинградской области, на территории порушенного в войну села Сойкино. От большого села на тысячу дворов не осталось ничего кроме полуразрушенного старинного кирпичного храма во имя Николая Чудотворца.

Скит находится в самом начале своего развития. Но уже построен небольшой братский корпус, храм-часовня во имя святого князя Александра Невского, дом для паломников. Что касается подсобного хозяйства, то в будущем планируется открыть ферму, чтобы было свое молоко, которое пойдет на нужны собственной монастырской сыроварни. Открыта своя пасека, есть огород.

Говоря о закладке сада с плодовыми деревьями, наместник Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Назарий отметил, что каждое посаженное дерево было посвящено памяти сродников, погибших на полях сражений Великой Отечественной войны, в годы блокады Ленинграда, на трудовых фронтах, а также ушедших в мир иной после войны, но отдавших свои молодые годы и здоровье за благополучие и жизнь последующих поколений.

В этом году скит украсит сирингарий.

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Сама идея посадки именно кустов сирени связана с тем, что сирень - цветок Победы. Именно сиренью встречали в Праге наших воинов-освободителей. Поэтому селекционерами даже выведены особые, "военные сорта" сирени, в том числе "Маршал Рокоссовский", "Маршал Говоров", "Дорога жизни", "Говорит Ленинград", "Ольга Берггольц". Как раз из "военных сортов" в сиреневом "Саду памяти" создадут тематические дорожки. Всего планируется высадить 200 кустов ста сортов. Сорта морозоустойчивы и прекрасно подходят для местных климатических условий. Посадят и сирень дикую - но уже за пределами участка с сиренью сортовой. Чтоб они не смешивались. Интересно, что будущий сиреневый сад заложат в форме Андреевского креста - как символа флота России. И тоже не случайно. Рядом с Сойкино была военно-морская база Балтийского флота. В самом начале войны ее вынуждены были взорвать, чтобы ее объекты не перешли к немцам. После войны базу восстанавливать не стали.

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