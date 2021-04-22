Для парка "Дальняя Рогатка" у Пулковских высот завершается разработка новой концепции. Его благоустройство планируется провести в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", который для Санкт-Петербурга включает еще более двух десятков объектов.

Название парка связано с дорожными кордонами петровских времен. Всего "рогаток" было три - сейчас на месте Ближней находится площадь Московские Ворота, на месте Средней - площадь Победы.

Территория "Дальней рогатки" не была застроена из-за близости к обсерватории, сейчас там парк. В программу дальнейшего развития Пушкинского района его включили по просьбе жителей. Кроме того, эта территория является частью въездной зоны: рядом расположены аэропорт Пулково и выставочный комплекс "Экспофорум", где проходят мероприятия международного масштаба, поэтому она должна выглядеть достойной Северной столицы.

На первом этапе в "Дальней Рогатке" выполнили первичное благоустройство: создали искусственный рельеф, устроили плоскостные цветники и цветочные конструкции. В этом году ожидается завершение работ над проектной документацией, после чего новый облик исторического места станет понятен окончательно.

Кстати

С 26 апреля по 30 мая на портале za.gorodsreda.ru все петербуржцы старше 14 лет могут отдать свой голос за благоустройство той или иной городской территории. Чем больше "лайков" наберет проект, тем раньше он будет реализован. А все 22 объекта планируется привести в порядок до 2030 года.