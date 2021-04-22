Программу "Зарплата мамы" в Мурманской области продлят до 2026 года

Программа "Зарплата маме", которую ввели в Мурманской области три года назад, будет продлена еще на пять лет. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис в соцсети.

Участницами программы могут быть женщины , постоянно проживающие в Мурманской области и родившие первого ребенка в возрасте до 26 лет. За счет регионального бюджета им выплачивается 14 тысяч рублей в месяц до момента, когда ребенку исполнится полтора года. Эта мера предоставляется семьям независимо от их доходов.

Сейчас семьи в регионе могут рассчитывать на 20 мер поддержки, 13 из них действуют только на территории Мурманской области, 11 из них предоставляются без учета нуждаемости.

В частности, каждая нуждающаяся или многодетная семья в Заполярье может рассчитывать на выплату, позволяющую подготовить ребенка к поступлению в первый класс. Средний размер одной выплаты составляет 4 тысячи рублей.