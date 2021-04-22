В Карелии началась проверка по факту гибели трех человек в ДТП

Прокуратура Карелии взяла под контроль проведение доследственной проверки по факту гибели в ДТП трех человек. Как оказалось, это жители города Приозерска Ленинградской области. В Карелии они находились в служебной командировке, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, ЧП произошло на 166-м километре дороги А-121 "Сортавала".

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехала на полосу встречного движения, где и столкнулась с "Газелью". Именно там и находились погибшие. Водители двух машин и пассажирка легкового автомобиля госпитализированы.