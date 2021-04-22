Стали известны регионы РФ с самым высоким спросом на ипотеку

Москва, Подмосковье, Петербург, Татарстан и Свердловская область стали лидерами по числу выданных ипотечных кредитов в первом квартале этого года, сообщает RT со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй.

Все регионы-лидеры отличаются высоким уровнем развития строительной отрасли. Значительная часть сделок здесь приходится на ипотечные кредиты для новостроек, заключенные по программе субсидирования платежа.

Меньше всего сделок зафиксировано на Чукотке, в НАО, Республике Алтай, Еврейской автономной области и в Ингушетии. Эксперты НБКИ объясняют это несколькими факторами. Во-первых, в НАО и Чукотке в принципе низкая плотность населения. Например, в Ненецком автономном округе проживает чуть больше 40 тысяч человек, соответственно, любые показатели по числу сделок там будут несравнимы с мегаполисами.

Во-вторых, в этих регионах не так много новостроек. Если в Москве или Петербурге строятся жилые-комплексы на несколько тысяч жителей, то в Нарьян-Маре, где проживает чуть больше 20 тысяч человек, такие масштабные ЖК и не нужны. В регионе возводят пятиэтажки. А на селе строят частные дома.

К слову, именно высокая концентрация сельского населения объясняет низкое число сделок в Республике Алтай или Ингушетии. Значительное количество жителей здесь привыкли улучшать жилищные условия за счет строительства своих домов. Сейчас ипотечные инструменты для этой категории граждан расширяются. В городах строительство многоэтажек тоже ведется, но не такими темпами, как в более урбанизированных регионах.

По данным НБКИ, несмотря на рост ипотечного портфеля, доля просроченных кредитов стабильно находится на уровне 1-1,5 процента.