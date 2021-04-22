Ученые научились воссоздавать кольчуги с помощью компьютерных игр

Международная научная группа, в которую вошли исследователи из Петербурга и Амстердама, научилась реконструировать исторические доспехи с помощью технологий, которые применяются при создании компьютерных игр, сообщает комитет по науке и высшей школе Северной столицы.

Во время археологических раскопок ученые часто обнаруживают в культурном слое доспехи и одежду. Но вещи, которые пролежали в земле сотни и тысячи лет, зачастую находятся не в лучшем состоянии. Доспехи проржавели, ткани истлели. Более того, редко удается найти доспех или костюм полностью, обычно археологам приходится довольствоваться фрагментами.

Чтобы понять, каким был доспех полностью, ученые часто создают его реплики из современных материалов. Но это занимает много времени и требует значительных ресурсов. Например, в кольчуге содержится более 19 тысяч колец, чтобы сплести ее, даже из современных материалов, требуются титанические усилия.

На помощь ученым пришли современные технологии, используемые в игровой индустрии, авторы исследования называют их виртуальной археологией. Суть в том, что костюм не просто рисуется в трехмерной графике, воссоздается и персонаж, что позволяет понять, какую нагрузку несла та или иная деталь.

Благодаря новой технологии, ученые смогли обследовать 27 артефактов. В частности, из фрагментов были восстановлены десять кольчужных доспехов. Ученые также смогли выяснить, что с кольчугой воины носили пояса, так как это позволяло перераспределить нагрузку и доспех не казался таким тяжелым.

Эта технология может применяться не только в археологии. Взять на вооружение отдельные технические решения, созданные исследовательской группой, может игровая индустрия и кинематограф.

Результаты научных исследований опубликованы в журнале Journal of Cultural Heritage.