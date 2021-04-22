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22.04.2021 10:50

Строго по рецепту

В Архангельске начался большой дорожный ремонт
Текст: Марина Ледяева (Архангельск)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 86(8437)
Громкий гудок асфальтобетонного завода в Архангельске дал старт нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на территории города. Кстати, "пробуждающий" заводской гудок проплыл над столицей Поморья впервые за много лет!
Дмитрий Морев (слева): Сегодня мы запустили завод, который выпускает качественный асфальт, и одновременно начали реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в этом году. Фото: Павел Кононов Дмитрий Морев (слева): Сегодня мы запустили завод, который выпускает качественный асфальт, и одновременно начали реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в этом году. Фото: Павел Кононов
Дмитрий Морев (слева): Сегодня мы запустили завод, который выпускает качественный асфальт, и одновременно начали реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в этом году. Фото: Павел Кононов

Тем временем дружная весна и проведенные в срок конкурсные процедуры позволили приступить к ремонту архангельских дорог несколько раньше обычного. До 30 сентября подрядчик - ООО "Севдорстройсервис" - приведет в порядок семь дорожных участков общей протяженностью 12,7 километра. Готовность города к большому делу оценил глава Архангельска Дмитрий Морев.

Асфальтобетонная смесь для архангельских улиц производится на заводе, работающем уже третий год. Из зимней "спячки" он вышел обновленным: проведена модернизация, которая позволяет выпускать продукцию по ГОСТам, вступившим в силу в этом году. Завезены материалы - все отечественные, из Карелии. Запущена производственная лаборатория, где каждую смену проверяют качество асфальтобетона. В час выпускается 160 тонн смеси.

Описывая производственный процесс, специалисты используют понятные всем кулинарные термины. На их языке асфальт "варят", причем строго по рецепту. Главные ингредиенты - щебень, битум и минеральный порошок. Автоматика позволяет точно подбирать их количество и контролирует весь процесс.

От того, насколько правильной будет рецептура, зависит качество дорог, по которым ездят архангелогородцы. Пробы снимают в лаборатории.

- Надо подобрать оптимальный состав смеси, чтобы она по максимуму сопротивлялась воздействию шин и климатических явлений, - поясняет технический директор подрядной организации Андрей Жилкин. - Для проверки мы сжимаем образец на специальном оборудовании.

Испытания, проведенные в присутствии главы города, показали: запас прочности смеси в восемь раз превышает норматив по ГОСТу. Стало быть, асфальт удался.

Подрядчик сам будет делать смесь и для выпуска монолитного бортового камня: с этой целью здесь скоро установят мобильный бетонный завод. Материал капризный, и его производство также решили не отдавать на откуп сторонним организациям.

Первыми дорожники "взяли в работу" улицы Русанова, Победы и участок Маймаксанского шоссе. Сначала на них демонтировали бордюрный камень и опустили колодцы, затем приступили к фрезерованию - снятию старого дорожного полотна и подготовке к укладке нового.

- В этом году процесс будет поэтапным. В первую очередь мы должны фрезеровать всю площадь асфальтобетонного покрытия на объектах и уложить выравнивающий слой. Автолюбители и общественный транспорт смогут комфортно по нему передвигаться. А мы тем временем займемся укладкой монолитного камня, после чего сможем быстро покрыть все улицы верхним слоем из щебеночно-мастичного асфальтобетона, - перечисляет задачи заместитель гендиректора компании-подрядчика Андрей Тонкий.

В списке объектов есть особенно сложные. Например, улица Гайдара, которая будет отремонтирована на всем протяжении. И дело не только в масштабах. На этой улице расположено 200 колодцев, осложняющих задачу дорожникам.

Представители подрядной организации доложили главе Архангельска, что готовы выполнить весь объем работ в заданное время:

- Сегодня мы запустили современный завод, который выпускает качественный асфальт, и вместе с ним начали реализацию национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в этом году. Ранний старт и готовность подрядчика позволяют не сомневаться в том, что дороги города будут отремонтированы до 30 сентября: работу мы начинаем в срок, чтобы идти в графике и выполнить весь объем вовремя. Возможно, это произойдет даже раньше, - отметил Дмитрий Морев.

По его словам, покрытие будут менять и на тротуарах:

- Мы предусмотрели комплексный ремонт дорог, включая восстановление тротуаров в местах, где это требуется в первую очередь. И продолжим использовать монолитный бортовой камень, который хорошо себя зарекомендовал. Он позволяет правильно содержать дороги и оберегать газоны от несанкционированной парковки.

Глава города также сообщил, что на ряде улиц будет продолжен эксперимент, начатый в прошлом году: тогда на проспекте Советских Космонавтов совместили укладку бортового камня с обустройством дренажного стока. Результат порадовал, и такую практику решено распространить на другие объекты.

На ремонт архангельских дорог в 2021 году выделено 450 миллионов рублей из федерального, областного и городского бюджетов.

Кстати

По нацпроекту БКАД в 2021 году отремонтируют семь дорожных участков областного центра. В список вошли:

- Магистральная улица от Тяговой улицы до Архангельского шоссе;

- Маймаксанское шоссе от Советской улицы до Мостовой улицы;

- улица Победы от Маймаксанского шоссе до улицы Капитана Хромцова;

- улица Беломорской Флотилии от Никольского проспекта до набережной Георгия Седова;

- улица Гайдара от Нагорной улицы до набережной Северной Двины;

- улица Мещерского от Советской до Адмирала Кузнецова;

- улица Русанова от Ленинградского проспекта до Окружного шоссе.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

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