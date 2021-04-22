В Архангельской области сгорели 26 домов

В четырех деревнях Архангельской области за один день сгорели 26 домов. При пожаре также пострадал федеральный объект культурного наследия - старинная церковь Апостолов Петра и Павла.

Как сообщила прокуратура области, никто из людей не пострадал. Пожары произошли в деревнях Новая Няндомского района, Глинный Мыс Верхнетоемского района, а также в деревнях Цивозерский Погост и Семунинская в Красноборском районе.

Из сгоревших домов 21 был дачным, четыре - нежилыми, и только в одном владельцы проживали постоянно.

Пострадавшая церковь в деревне Цивозерский Погост была недействующей. Каменный храм построен в 1856 году.

Причины пожаров устанавливаются. В связи со случившимся прокуратура проверит, как эти населенные пункты подготовились к пожароопасному сезону, соблюдались ли в деревнях требования пожарной безопасности.