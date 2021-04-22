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22.04.2021 14:11

Уездный Кадников не забыт

Текст: Вадим Смирнов (Вологодская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 86(8437)
Город Кадников Сокольского района Вологодской области в этом году ждет преображение. Здесь запланирована реализация сразу нескольких проектов в рамках губернаторской программы "Народный бюджет".

Среди них обустройство тротуара на улице Карла Маркса, создание скейт-парка, оборудование детской площадки в Сосновой Роще. Рассматривается также возможность ремонта улицы Розы Люксембург - центральной.

Фото: iStock
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Значимым событием для кадниковчан станет и реконструкция дороги в деревне Большое Село, на ремонт которой будет направлено в общей сложности около 34 миллионов рублей. Работы начнутся уже 1 мая.

Безусловно, главным культурным достижением 2021 года стало начало реконструкции Кадниковского музея, отмечают в правительстве региона. Старинное купеческое здание планируется восстановить в первоначальном виде. На эти цели выделено почти 55 миллионов рублей. Сейчас в музее идут работы по демонтажу внутренних перекрытий, полов и элементов отделки. Согласно договору, все работы должны завершиться к 1 декабря текущего года. Здание музея, являющееся градоформирующим элементом в застройке центральной улицы старинного города Кадникова и входящее в реестр памятников регионального значения, станет предметом гордости не только для жителей Сокольского района, но и всей Вологодской области.

- Кадников не забыт, и мы будем вкладывать средства в развитие этого замечательного красивого города, - заверила замгубернатора Вологодской области Валентина Артамонова.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

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