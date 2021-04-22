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Рубрика: Общество

Альтернатива очереди

В Калининградской области узаконили жилищные сертификаты для сирот
Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 86(8437)
Сиротам предоставили выбор: ждать квартиру согласно очередности либо получить сертификат и самостоятельно приобрести жилье. Соответствующее постановление подписал глава Калининградской области. В этом году выпустят 50 документов, каждый на сумму чуть более 1,6 миллиона рублей.

Новый механизм поддержки распространяется на молодых людей, которые постоянно проживают на территории Калининградской области и не имеют закрепленного за ними жилья. Их возраст должен превышать 23 года.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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Как пояснила министр соцполитики региона Анжелика Майстер, с помощью сертификата льготники смогут купить не только однокомнатную, но и двух- или трехкомнатную квартиру. Разрешается суммировать меры поддержки. Например, использовать вместе с сертификатом семейный капитал или государственную помощь на погашение ипотечного кредита семьям, где родился третий ребенок.

- Кроме того, ребятам предоставляется возможность выбрать не только муниципалитет для проживания, но и дом, этажность, нужную площадь жилого помещения, - отметила руководитель ведомства.

В список сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, в Калининградской области включены более двух тысяч человек. Ежегодно на эти цели областной и федеральный бюджеты направляют 250-300 миллионов рублей. Однако очередь движется, как и в большинстве российских регионов, медленно.

Причины общеизвестны: недостаток финансирования и жесткие рамки, которым должно соответствовать жилье, выделяемое сиротам. У некоторых бывших детдомовцев очередь на квартиру подходит, только когда их собственные дети уже идут в школу.

Так или иначе, дело будет сугубо добровольным: получить деньги сейчас или ждать от государства готовое жилье. Вероятно, популярность сертификатов будет разниться в зависимости от муниципалитета. Купить даже самую маленькую однокомнатную квартиру в Калининграде и приморских городах-курортах за 1,6 миллиона крайне сложно. А вот в районных центрах на востоке области за эти деньги можно найти "двушку" или даже "трешку" с отделкой и мебелью.

- Для меня это очень хорошая новость, - говорит 26-летняя жительница Черняховска Ирина, которая стоит в очереди на жилье как сирота. - У нас с мужем недавно родилась дочка. Живем у свекра и свекрови в маленькой двухкомнатной квартире. С ребенком стало совсем тесно, а лишних денег на съем нет, особенно пока я в декрете. Если объединить материнский капитал и сертификат, можно купить в Черняховске очень даже неплохую двушку со свежим ремонтом и мебелью. Или трехкомнатную квартиру с ремонтом попроще. Надеюсь, нам удастся попасть в число первых получателей, и будем думать, что выбрать.

За сертификатами необходимо обращаться в министерство социальной политики Калининградской области. Заявления о предоставлении выплаты принимаются до 1 августа. Срок действия сертификата составляет три года.

Как у соседей

Ранее жилищные сертификаты ввели в двух регионах Северо-Западного федерального округа - Псковской и Вологодской областях. На Вологодчине стоимость сертификата будет ежеквартально рассчитываться на основе статистических данных. Сейчас речь идет примерно о полутора миллионах рублей. В Псковской области выплата соответствует средней рыночной стоимости 25 жилых квадратных метров в конкретном муниципалитете.

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В регионах Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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