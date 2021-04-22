В Петербурге произошел пожар в жилом доме

В Петербурге на улице Софийской 32/3 произошел пожар в пятиэтажном жилом доме, тушили его по повышенному номеру сложности 1БИС. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального управлении МЧС.

Пламя, вырывавшееся из окон квартиры, достигало двух соседних этажей. Была угроза распространения огня.

Как уточнили в региональном управлении МЧС, в тушении пожара было задействовано 11 единиц техники. 48 человек приняли участие в борьбе с огненной стихией.

Пожар удалось быстро локализовать. Пострадавших нет. Но двоих человек пришлось эвакуировать. Как выяснилось, возгорание произошло в двухкомнатной квартире, где выгорели комната и коридор. Причины пожара выясняются.