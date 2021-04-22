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22.04.2021 18:39
Рубрика: Происшествия

В Петербурге сестру Артура Чилингарова избили в парадной своего дома

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге совершено нападение на сестру известного полярного исследователя Артура Чилингарова. Женщина получила травмы головы.

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Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, на 72-летнюю пенсионерку напали в парадной дома на 1-й линии Васильевского острова. Женщину несколько раз ударили по голове, также пенсионерка успела разглядеть в руках незнакомца нож. Нападавший скрылся, но был оперативно задержан.

Известно, что ему 59 лет, родом он из Оренбургской области, ранее имел конфликты с законом.

В СК России сообщают, что сестра Чилингарова была госпитализирована. Следственный комитет инициировал передачу расследования этого дела в свое производство.

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