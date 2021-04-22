В Петербурге задержали лжебанкиров, звонивших с подменных номеров

В Петербурге задержаны четыре человека, их подозревают в обмане граждан под видом работников банков. Всего же в группировку входили 12 человек, сообщает СК по Петербургу.

По данным следствия, группировка работала в Петербурге на протяжении нескольких лет. Участники звонили гражданам и сообщали им, что с их деньгами на банковских счетах происходят непонятные движения, например, неизвестные хотят снять вклад или перевести всю сумму неизвестному абоненту.

Обеспокоенные граждане называли злоумышленникам свои персональные данные и информацию со своих счетов, после чего деньги деньги действительно исчезали с банковских карт.

В СК по Петербургу отмечают, что злоумышленники использовали сервисы подмены номеров. Это позволяло им маскироваться под банковские и правоохранительные структуры, а также мешало потерпевшим установить реальный номер, откуда шел звонок.

В квартирах по месту жительства подозреваемых и в офисах прошли обыски. Оперативники обнаружили в квартирах 13 миллионов рублей. Предполагаемый руководитель группировки живет за пределами России. По данным следствия, ежемесячно он получал доход от обмана граждан на сумму не менее восьми миллионов рублей.

Пока у следователей есть данные о четырех эпизодах деятельности группировки. Но в СК по Петербургу не исключают, что пострадавших может быть намного больше.