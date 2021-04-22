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22.04.2021 15:22
Рубрика: Власть

В Петербурге застройщиков обяжут отчитываться об облике будущих домов

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Постоянная комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам петербургского парламента приняла за основу законопроект, который обязывает застройщиков отчитываться об облике возводимых зданий.

Фото: iStock
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Законопроект предполагает, что после того как проект дома согласовывается с комитетом по градостроительству и архитектуре, застройщик должен опубликовать информацию об этом в интернете, также должна быть выложена визуализация будущего проекта.

В принципе, в процессе строительства застройщики и так размещают щиты с визуализацией будущего дома возле строительной площадки. Но от момента согласования проекта до выхода на стройплощадку проходит достаточно много времени.

Если участок, где ведется строительство, активно осваивается компания, то может сложиться так, что другие компании, которым достались участки по соседству, в это время будут разрабатывать проекты, которые диссонировали бы тем, первым домом.

Нормативная база Петербурга не обязывает застройщиков согласовывать с соседями внешний облик здания. Но, как считают авторы законопроекта, для общего развития компаниям, разрабатывающим участки в округе, важно знать, что строят их соседи.

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