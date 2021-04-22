Пожар в здании фабрики "Невская мануфактура" на Октябрьской набережной Петербурга был потушен только на пятые сутки. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются Следственный комитет, Смольный, МЧС.?Первые выводы уже озвучены, и они весьма неутешительные.

Дерево на дереве

Комплекс зданий на Октябрьской набережной выглядел весьма внушительно: здания построены из красного кирпича в последней четверти XIX века, казалось, они сделаны на века. Однако, это оказался колосс на глиняных ногах - все перекрытия внутри были деревянными.

Об этом говорит известный петербургский урбанист Александр Треугольников, который в 2018 году обследовал "Невскую мануфактуру". Эксперт утверждает, что цели выявить нарушения у него не было, скорее, он искал сохранившиеся детали промышленной архитектуры позапрошлого века.

Проблема деревянных перекрытий актуальна для всего Петербурга. Так строили до революции, причем не только заводские здания, но и жилые дома. Потом, во время капитального ремонта, в таких зданиях перекрытия меняли на железобетонные конструкции. Но до капремонта дошли даже не все жилые дома, не говоря уже о промышленных объектах.

Между тем деревянные перекрытия могут со временем сгнить и обрушиться. А при пожарах они сгорают первыми. Так произошло и на "Невской мануфактуре".

Лодки и стулья

Пожар разгорелся очень быстро, буквально за час, ему сразу присвоили пятую, наивысшую степень сложности.

Заместитель начальника ГУ МЧС по Петербургу Сергей Лаврухин говорит, что быстрое распространение огня произошло не только из-за деревянных перекрытий, но и из-за тех объектов, которые находились внутри здания.

Сама "Невская мануфактура" давно утратила статус текстильной фабрики. В начале девяностых комплекс зданий попал в частные руки, и здесь, как во многих промышленных зданиях, организовали бизнес-центр, проще говоря, помещения стали сдавать в аренду.

В одних цехах играли в страйкбол, в других работали за компьютерами клерки, в третьих ютились небольшие производственные компании. В частности, в нескольких помещениях делали резиновые лодки. По предварительным данным, именно отсюда и началось возгорание. А неподалеку имелся цех по изготовлению мебели... Именно поэтому, говорят в городском управлении МЧС, пожар и развивался так стремительно.

Без автоматики

Тогда, два с половиной года назад, урбанист Александр Треугольников пришел в ужас, увидев системы пожаротушения в здании. Хоть он и не является пожарным в пятом поколении, но не мог не заметить, что в здании сохранилась аутентичная, спринклерная система пожаротушения. Это одна из самых первых изобретенных для промышленных зданий система, когда пламя тушится из специальных водопроводных труб. На момент обследования Треугольникова она оказалась нерабочей. Эксперт полагает, что ее вывели из эксплуатации еще в годы СССР. А другой здесь так и не появилось. Также урбанист заметил, что не везде были пожарные рукава.

Неудовлетворительное состояние систем пожарной безопасности видел не только урбанист.

По словам Сергея Лаврухина, в зданиях "Невской мануфактуры" также отсутствовала система оповещения о возгорании и управления эвакуацией, пожарной сигнализации не было в принципе, имеющиеся гидранты и другие пожарные системы не обслуживались. Эти нарушения были известны городскому управлению МЧС давно. Последние семь лет специалисты регулярно их выявляли и направляли руководству "Невской мануфактуры" предписания об устранении нарушений. Когда инспекторы приходили на следующий год с проверкой и видели, что ситуация не меняется, они направляли новый пакет документов.

В прошлом году терпение сотрудников МЧС лопнуло, по факту многочисленных нарушений в "Невской мануфактуре" завели административное дело, а затем подали исковое заявление в мировой суд. Пока дело рассматривалось, здание сгорело.

Под угрозой обрушения

Пожар на "Невской мануфактуре" тушили рекордные пять суток. Сергей Лаврухин говорит, что петербургские огнеборцы сделали все, что в их силах.

Дело в том, что спустя несколько часов после возгорания деревянные межэтажные перекрытия начали рушиться. В первый раз площадь обрушения составила полторы тысячи квадратных метров, во второй раз - десять тысяч.

Когда существует такой риск, внутри не должно оставаться людей, чтобы они не оказались в огненной ловушке. При эвакуации пожарных во время самого первого обрушения погиб командир отделения пожарно-спасательной части N 64 Илья Белецкий. Трое его коллег попали в больницу с ожогами. Учитывая все риски, пожарные вели тушение с безопасного расстояния, то есть внутрь они не заходили.

После того как здание обрушилось изнутри, образовались завалы, доходящие до второго этажа. Обычно на их разборе работает техника. Но от самого сгоревшего корпуса остался только кирпичный остов, и риск его обрушения сохраняется до сих пор. Поэтому в спасательном ведомстве приняли решение проливать тлеющие конструкции водой до полной победы над пожаром. Эта работа и заняла пять дней.

Только воссоздание

Здание сгоревшей "Невской мануфактуры" с 2015 года является памятником культурного наследия регионального значения. Хотя в округе активно ведется новое строительство, да и сам земельный участок, на котором находится фабрика, отнесен к территориям, где возможно появление новостроек, городские власти утверждают, что никаких жилых многоэтажек на пепелище не появится.

- На месте объекта культурного наследия ничего другого строить нельзя. Его можно только отреставрировать - то есть на этом месте возможно лишь точно такое же здание. В какой части мы сможем сохранить подлинные конструкции и элементы, будет понятно по результатам обследования, - заявил председатель комитета по государственному использованию и охране памятников (КГИОП) Сергей Макаров.

По предварительным данным, часть здания ближе к Володарскому мосту пострадала не так уж сильно, пожарные не допустили распространения огня на одной из лестничных клеток.

Под охрану попадают три объекта на территории "Невской мануфактуры" - "Главный производственный корпус с водонапорной башней" (то самое здание, которое сгорело), "Дом владельца" и "Дымовая труба".

Примечательно, что у КГИОП тоже за последние годы накопилось много вопросов к собственнику зданий. Так, еще в сентябре 2018 года комитет утвердил охранное обязательство, в рамках этого документа собственник до 2023 года должен был выполнить реставрацию памятника. Однако до сих пор от владельцев "Невской мануфактуры" в комитет не поступило ни проекта, ни даже заявления о том, что они собираются что-то реставрировать. В случившемся КГИОП попросил разобраться полицию. Как велись дела в бизнес-центре, сейчас также выясняет Следственный комитет. Генеральный директор "Невской мануфактуры" и его зам арестованы.

Справка "РГ"

В середине XIX века Октябрьская набережная считалась предместьем Петербурга. В 1866 году промышленник Джемс Торнтон построил здесь фабричный корпус для суконной и одеяльной фабрики. Фабрика изначально выпускала сукно, одеяла и драдедам, одну из самых доступных шерстяных тканей этого периода. Спрос на продукцию был большой, и до 1890 года рядом с основным корпусом строится еще несколько зданий. К этому времени фабрика наладила производство фланелей, байки, драпов, сатина. Продукция товарищества "Торнтон" неоднократно занимала призовые места на международных конкурсах. Ниже по течению Невы фабриканты разбили английский сад, построили дома для сотрудников, больницу с родильным приютом, а также здание для увеселения рабочих, где был даже собственный театр. В годы СССР это предприятие было известно как комбинат тонких и технических сукон имени Тельмана.