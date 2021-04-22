Новости

МИД: Россия призывает Киев прекратить военную эскалацию в Донбассе 16:07
МОК анонсировал соревнования по видеоиграм в преддверии Олимпиады в Токио 15:57
Минстрой: Цены на жилье выросли еще до запуска льготной ипотеки 15:54
Ситком "Как я встретил вашу маму" получит "женское" продолжение 15:54
Иностранцам упростят регистрацию на портале госуслуг 15:52
Житель Тюмени отсудил 500 тысяч рублей за гибель сына в ДТП 15:48
С россиянина в ОАЭ сняли обвинения в организации съемки обнаженных женщин 15:46
Слуцкий: Россия останется в Совете Европы до решения руководства страны 15:40
В Петербурге застройщиков обяжут отчитываться об облике будущих домов 15:22
ФАС выявила признаки картельного сговора на рынке металлопроката 15:13
В субботу москвичей ждет рекордный за 140 лет дождь 15:10
В Оренбуржье двухлетняя девочка выпила жидкость для снятия лака 14:58
Джонсона обвинили в нарушении министерского кодекса поведения 14:56
Курс рубля взлетел после сообщений о завершении проверки войск на границе 14:52
Шойгу объявил о завершении внезапной проверки войск на юге и западе России 14:46
Красноярские ученые нашли способ убивать раковые клетки 14:45
Минфин реструктурирует задолженность регионов по бюджетным кредитам 14:44
Вышел трейлер фантастического триллера Александра Ажа "Кислород" 14:43
Умер советский актер Оразмурад Гуммадов 14:31
В Facebook обнаружена новая серьезная уязвимость 14:29
Суд приговорил экс-сотрудника ФСБ Черкалина к семи годам колонии 14:27
Стали известны регионы РФ с самым высоким спросом на ипотеку 14:21
13 российских предпринимателей впервые вошли в список Forbes 14:20
В Кремле не видят проблемы в отъезде ученых из страны 14:19
В Москве организаторы финансовой пирамиды обманули людей на 460 млн рублей 14:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
22.04.2021 14:38

В тандеме все маршруты зримые

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 86(8437)
Незрячие и слабовидящие люди смогут оценить достопримечательности Кольского полуострова - специально для них в Мурманской области разработают звуковой путеводитель и туристический маршрут.
Фото: Архив спортклуба "Тандем" Фото: Архив спортклуба "Тандем"
Фото: Архив спортклуба "Тандем"

Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих приглашает специалистов муниципальных библиотек Заполярья принять участие в конкурсе "Незримые маршруты по Кольскому краю". Участникам предлагается подготовить творческую работу в форме рассказа или обзорной культурно-познавательной экскурсии по своему городу, поселку, селу, его истории и современности, людях, уникальных памятниках природы и другую интересную информацию. Результатом станет издание путеводителя и маршрут, удобный для незрячих туристов.

Фото: iStock
Как в Петрозаводске учат незрячих ориентироваться на улице и в быту

Опыт подобной работы в регионе уже есть. В Мончегорске около шести лет действует спортивный клуб для инвалидов "Тандем", которым руководит Евгений Благодарев. Это единственный клуб в Мурманской области, располагающий тремя хенд-байками - трехколесными велосипедами с ручным управлением, благодаря которым заниматься велоспортом могут даже те, у кого не действуют ноги. Кроме того, здесь есть пять двухместных велосипедов - четыре горных и один шоссейный. Зрячий человек садится на переднее сиденье, слепой - на заднее, и таким образом они могут отправиться на достаточно долгую и далекую велосипедную прогулку. Один из горных тандемов недавно переделали в электрический, чтобы тратить меньше сил. Кстати, у Евгения есть интересный опыт велопутешествий по льду на тандеме со слабовидящим напарником. В такой поездке незрячий велосипедист может сесть за руль и управлять тандемом, руководствуясь командами сопровождающего.

- У нас есть не только велосипеды, но и двухместные байдарки, и лодка с мотором, на которых мы вывозим людей с ограниченными возможностями на природу, - рассказывает Евгений. - Есть даже адаптированный скалолазный стенд, на котором могут заниматься, например, люди с проблемами зрения, церебральным параличом или ампутированными конечностями, четыре тренажера для колясочников. Есть велостанок, позволяющий инвалидам отрабатывать навыки велосипедной езды в помещении клуба. Скажу без ложной скромности: клубов с подобным набором оборудования для людей с ограниченными возможностями нигде не найти.

Эту практику можно считать отличным заделом для организации так называемого инватуризма. Кольский полуостров просто создан для велосипедных походов - здесь достаточно хорошо развита дорожная сеть, благодаря которой становится доступной масса удивительных по красоте мест. Для людей с ограниченными возможностями это великолепный шанс выйти из четырех стен и вдохнуть воздух путешествий.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область Развитие туризма в России

Главное сегодня

Курс рубля взлетел после сообщений о завершении проверки войск на границе
МИД: Россия призывает Киев прекратить военную эскалацию в Донбассе
Песков анонсировал долгие переговоры Путина и Лукашенко
ГД назначила Татьяну Москалькову уполномоченным по правам человека
Минтруд изучит вопрос продления майских праздников