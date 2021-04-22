Незрячие и слабовидящие люди смогут оценить достопримечательности Кольского полуострова - специально для них в Мурманской области разработают звуковой путеводитель и туристический маршрут.

Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих приглашает специалистов муниципальных библиотек Заполярья принять участие в конкурсе "Незримые маршруты по Кольскому краю". Участникам предлагается подготовить творческую работу в форме рассказа или обзорной культурно-познавательной экскурсии по своему городу, поселку, селу, его истории и современности, людях, уникальных памятниках природы и другую интересную информацию. Результатом станет издание путеводителя и маршрут, удобный для незрячих туристов.

Опыт подобной работы в регионе уже есть. В Мончегорске около шести лет действует спортивный клуб для инвалидов "Тандем", которым руководит Евгений Благодарев. Это единственный клуб в Мурманской области, располагающий тремя хенд-байками - трехколесными велосипедами с ручным управлением, благодаря которым заниматься велоспортом могут даже те, у кого не действуют ноги. Кроме того, здесь есть пять двухместных велосипедов - четыре горных и один шоссейный. Зрячий человек садится на переднее сиденье, слепой - на заднее, и таким образом они могут отправиться на достаточно долгую и далекую велосипедную прогулку. Один из горных тандемов недавно переделали в электрический, чтобы тратить меньше сил. Кстати, у Евгения есть интересный опыт велопутешествий по льду на тандеме со слабовидящим напарником. В такой поездке незрячий велосипедист может сесть за руль и управлять тандемом, руководствуясь командами сопровождающего.

- У нас есть не только велосипеды, но и двухместные байдарки, и лодка с мотором, на которых мы вывозим людей с ограниченными возможностями на природу, - рассказывает Евгений. - Есть даже адаптированный скалолазный стенд, на котором могут заниматься, например, люди с проблемами зрения, церебральным параличом или ампутированными конечностями, четыре тренажера для колясочников. Есть велостанок, позволяющий инвалидам отрабатывать навыки велосипедной езды в помещении клуба. Скажу без ложной скромности: клубов с подобным набором оборудования для людей с ограниченными возможностями нигде не найти.

Эту практику можно считать отличным заделом для организации так называемого инватуризма. Кольский полуостров просто создан для велосипедных походов - здесь достаточно хорошо развита дорожная сеть, благодаря которой становится доступной масса удивительных по красоте мест. Для людей с ограниченными возможностями это великолепный шанс выйти из четырех стен и вдохнуть воздух путешествий.