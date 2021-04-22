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22.04.2021 15:52
Рубрика: Власть

Адыгея дополнительно получит 1,4 млрд рублей на стройку дороги в обход Майкопа

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
Кабинет министров России утвердил для регионов распределение дополнительных средств на строительство и реконструкцию автодорог. Адыгее из Резервного фонда Правительства РФ дополнительно выделено 1,4 миллиарда рублей. Они будут направлены на строительство автодороги в обход Майкопа.
Фото: Олег Сергеев Фото: Олег Сергеев
Фото: Олег Сергеев

Решения были приняты правительством после одобрения Комиссией Федерального Собрания по перераспределению бюджетных ассигнований при поддержке Владислава Резника (депутат от "Единой России").

Фото: Алексей Гусев
В Тахтамукайском районе Адыгеи появится крупная транспортная развязка

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подчеркнул значимость поддержки федерального центра, которая способствует развитию дорожной инфраструктуры республики. При этом эффективное выполнение задач нацпроекта прошлого года позволило республике досрочно выполнить показатели нацпроекта на 2021 год и приступить к реализации планов нацпроекта на 2022-2023 годы.

- Как подчеркнул в Послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин, приоритетами станут автомобильные дороги, обходы городов. Одним из подтверждений выполнения этой задачи является выделение дополнительных средств, в том числе для нашей республики на строительство дороги в обход Майкопа. Такая поддержка позволяет нам ускоренными темпами выполнять поставленные президентом задачи по совершенствованию дорожной сети республики и строить важные для региона объекты. Среди них - дорога в обход Майкопа. Этот дорожный объект значительно расширит транспортные возможности региона, разгрузит республиканскую столицу от транзитного потока, большегрузов, а также повысит ее инвестиционную привлекательность, улучшит экологию города, - сказал глава Адыгеи.

Общая протяженность автодороги в обход Майкопа составляет 27 километров. В рамках первой очереди, введенной в 2009 году, проложено около девяти километров. Протяженность второй очереди с тремя мостовыми сооружениями составляет 10,4 километра (от автодороги Майкоп - Усть-Лабинск - Кореновск до автомобильной дороги Майкоп - Гиагинская - Псебай - Зеленчукская - Карачаевск), третьей - 7,5 километра.

На строительство дороги в обход Майкопа парламентская Комиссия по перераспределению бюджетных ассигнований совместно с Правительством РФ также при содействии Владислава Резника ранее утвердила на три года выделение средств из федерального бюджета: в 2021 году - 600 миллионов рублей, в 2022-м - 1,6 миллиарда рублей, в 2023-м - 1,4 миллиарда рублей. Теперь с учетом дополнительно выделенных из Резервного фонда Правительства РФ средств на строительство этой дороги в 2021 году будет направлено два миллиарда рублей (1,4 миллиарда рублей + 600 миллионов рублей) федеральной поддержки.

- Дополнительные средства выделены для ускорения достижения целевых показателей региональных программ, предусматривающих осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития страны проектов. Автодорога в обход Майкопа входит в число таких проектов. Напомню, развитие сети дорог в регионах входит в перечень первоочередных задач, поставленных Президентом РФ. Руководство Адыгеи эти задачи успешно выполняет, в том числе в рамках исполнения нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"", - отметил Владислав Резник.

Вопросы продолжения строительства автодороги в обход города Майкопа, ремонта автодороги Адыгейск - Бжедугхабль, а также возведения дорожных развязок в Тахтамукайском районе на трассе Краснодар - Верхнебаканский, являющейся кратчайшим путем к Черноморскому побережью и Крыму, обсуждались на встрече главы Адыгеи Мурата Кумпилова с заместителем председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным в январе нынешнего года. Марат Хуснуллин поддержал стратегические инициативы главы республики, направленные на реализацию данных дорожных проектов.

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