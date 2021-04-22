В этом году он начнется необычно рано - уже первого мая. В предстоящие праздники Анапу планируют посетить около 50 тысяч туристов - на 15 процентов больше, чем в доковидном 2019 году.

Май - удивительное время года в южных приморских городах: как раз в это время расцветает множество декоративных растений, уже совсем скоро созреют клубника и черешня. Здесь вовсю готовятся к встрече отдыхающих - в городе-курорте меняют формат прибрежных зон, открывают свободный доступ к морю и реконструируют парки. Анапчане уже высадили сотни саженцев и кустарников, улучшив внешний вид улиц. А содержательную часть курортного сезона власти продумывают заранее.

Откроет сезон-2021 фестиваль "А.море фест", который пройдет с 14 по 23 мая. Он напомнит туристам, что Анапа - винная столица России, место, где помнят о древних традициях виноделия. На Театральной площади соберутся лучшие специалисты со всего юга. Они представят свои экспозиции, где каждый желающий сможет продегустировать и приобрести высококачественные напитки, узнать историю винодельческого ремесла, посетить мастер-классы. Предусмотрена и деловая программа, в том числе конференция с участием специалистов министерства сельского хозяйства РФ и Союза виноделов и виноградарей России, посвященная развитию отрасли. Кстати, в Анапе уже составлен реестр виноградопригодных земель, в который вошли около 24 тысяч гектаров.

Впервые в стране также состоится "винный марафон". Подобные мероприятия очень популярны в Европе. Для профессионалов предусмотрена классическая дистанция 42,195 километра и полумарафон - 21,1 километра. Для любителей - забег на 10 километров, винная PROмиля длиной пять километров и короткий маршрут - винная миля 1,8 километра. Причем маршрут забегов проходит мимо виноградников, которых в окрестностях города-курорта немало. В течение недели запланированы и специальные туры - выездные экскурсии на местные винодельни. А в ресторанах Анапы предложат отечественные напитки.

Еще намечено организовать телемост с винной столицей Америки - Напой. Город схож с Анапой своим географическим положением. Эту долину открыл наш соотечественник Андрей Челищев. Проведет встречу его внук, который сейчас живет во Франции. Таким образом, телемост соединит три страны.

На фестивале будут заключены браки на небесах: на высоту поднимутся не только молодожены, но и регистраторы браков

Найдется интересное и для любителей кино. В дни фестиваля будут проходить съемки трех фильмов, в кастинге смогут принять участие местные жители и туристы. Для кинематографистов организуют location-туры (презентация живописных местностей для съемок). Также в программе: "Кино про вино", "Открытый кастинг", автограф-сессии звезд, кино для детей.

Ярким событием обещает стать фестиваль воздушных шаров. Их планируется запускать прямо с анапского пляжа. Организаторы обещают, что на фестивале впервые будут заключены браки на небесах: на высоту поднимутся не только влюбленные пары молодоженов, но и регистраторы браков. На площади выступят артисты Стендап-шоу.

Любителей музыки порадуют джазовые выступления: на Театральной площади состоится фестиваль джаза, который откроет биг-бенд Георгия Гараняна. Хедлайнером станет Игорь Бутман и его коллектив.

Отпускные траты, как известно, всегда планируются заранее. На отдых россияне обычно денег не жалеют. Приятной новостью для путешественников будет то, что с первого мая между Анапой и Сочи впервые откроется прямое авиасообщение. Расчетное время в пу-ти - 55 минут. Те, у кого короткий отпуск, могут сэкономить время в пути.

Тем временем

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