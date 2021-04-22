Май - удивительное время года в южных приморских городах: как раз в это время расцветает множество декоративных растений, уже совсем скоро созреют клубника и черешня. Здесь вовсю готовятся к встрече отдыхающих - в городе-курорте меняют формат прибрежных зон, открывают свободный доступ к морю и реконструируют парки. Анапчане уже высадили сотни саженцев и кустарников, улучшив внешний вид улиц. А содержательную часть курортного сезона власти продумывают заранее.
Откроет сезон-2021 фестиваль "А.море фест", который пройдет с 14 по 23 мая. Он напомнит туристам, что Анапа - винная столица России, место, где помнят о древних традициях виноделия. На Театральной площади соберутся лучшие специалисты со всего юга. Они представят свои экспозиции, где каждый желающий сможет продегустировать и приобрести высококачественные напитки, узнать историю винодельческого ремесла, посетить мастер-классы. Предусмотрена и деловая программа, в том числе конференция с участием специалистов министерства сельского хозяйства РФ и Союза виноделов и виноградарей России, посвященная развитию отрасли. Кстати, в Анапе уже составлен реестр виноградопригодных земель, в который вошли около 24 тысяч гектаров.
Впервые в стране также состоится "винный марафон". Подобные мероприятия очень популярны в Европе. Для профессионалов предусмотрена классическая дистанция 42,195 километра и полумарафон - 21,1 километра. Для любителей - забег на 10 километров, винная PROмиля длиной пять километров и короткий маршрут - винная миля 1,8 километра. Причем маршрут забегов проходит мимо виноградников, которых в окрестностях города-курорта немало. В течение недели запланированы и специальные туры - выездные экскурсии на местные винодельни. А в ресторанах Анапы предложат отечественные напитки.
Еще намечено организовать телемост с винной столицей Америки - Напой. Город схож с Анапой своим географическим положением. Эту долину открыл наш соотечественник Андрей Челищев. Проведет встречу его внук, который сейчас живет во Франции. Таким образом, телемост соединит три страны.
Найдется интересное и для любителей кино. В дни фестиваля будут проходить съемки трех фильмов, в кастинге смогут принять участие местные жители и туристы. Для кинематографистов организуют location-туры (презентация живописных местностей для съемок). Также в программе: "Кино про вино", "Открытый кастинг", автограф-сессии звезд, кино для детей.
Ярким событием обещает стать фестиваль воздушных шаров. Их планируется запускать прямо с анапского пляжа. Организаторы обещают, что на фестивале впервые будут заключены браки на небесах: на высоту поднимутся не только влюбленные пары молодоженов, но и регистраторы браков. На площади выступят артисты Стендап-шоу.
Любителей музыки порадуют джазовые выступления: на Театральной площади состоится фестиваль джаза, который откроет биг-бенд Георгия Гараняна. Хедлайнером станет Игорь Бутман и его коллектив.
Отпускные траты, как известно, всегда планируются заранее. На отдых россияне обычно денег не жалеют. Приятной новостью для путешественников будет то, что с первого мая между Анапой и Сочи впервые откроется прямое авиасообщение. Расчетное время в пу-ти - 55 минут. Те, у кого короткий отпуск, могут сэкономить время в пути.
Тем временем
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