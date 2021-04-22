На Кубани полицейский незаконно изъял больше восьми тысяч бутылок пива

В Абинском районе Кубани возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции, превысившего должностные полномочия.

По информации пресс-службы прокуратуры Краснодарского края, 27 августа 2020 года сотрудник полиции при осмотре машины торговой компании, не убедившись в том, что алкогольная продукция предприятия зарегистрирована в Единой государственной автоматизированной информационной системе, изъял более 8,5 тысячи бутылок и кег с пивом.

Как уточнили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю, сотрудник правопорядка остановил грузовой автомобиль, выехавший со склада поселка Ахтырский.

В результате инцидента продукция пришла в негодность, а материальный ущерб торговому дому составил более 670 тысяч рублей.

В ГУ МВД России по Кубани назначено проведение служебной проверки, по результатам которой будет принято решение.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства. Расследование уголовного дела продолжается.