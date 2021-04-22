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22.04.2021 08:19
Рубрика: Экономика

Начато устройство земляного полотна на Дальнем Западном обходе Краснодара

Текст: Евгений Гайва

В рамках строительства Дальнего Западного обхода Краснодара на трассе М-4 "Дон" на ряде участков начато устройство земляного полотна, сообщили в госкомпании "Автодор".

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
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Также началось устройство шести путепроводов и одного моста. Всего на Дальнем Западном обходе возведут 24 искусственных сооружения, самыми крупными из которых станут мосты через реку 2-я Кочеты длиной 172,534 метра и через реку Понура протяженностью 173,035 метра.

Также началась укладка водопропускных труб и переустройство систем мелиорации, расположенных на сельскохозяйственных угодьях, вдоль которых пройдет новый участок М-4.

К 2024 году Дальний Западный обход Краснодара возьмет на себя транзитный трафик, который сейчас идет по существующему участку М-4 в черте Краснодара. Это улучшит экологическую ситуацию, существенно увеличит пропускную способность дальних подходов и сократит время в пути к Черному морю.

Это будет участок первой технической категории (1-Б), без пересечений в одном уровне с другими дорогами. Проект реализуется в рамках поручения президента России по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации, прошедшего 13 октября 2016 года.

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