Почему Россия закрывает свои территориальные воды у берегов Крыма

В акватории Черного моря идут плановые военно-морские учения российского ВМФ.

Еще 14 апреля Черноморский флот сообщил о выходе в море фрегата "Адмирал Макаров", малых ракетных кораблей "Грайворон" и "Вышний Волочек", ракетного корабля на воздушной подушке "Самум" и тральщика "Иван Голубец". Было сказано, что их экипажи выполнят одиночные и совместные зачетные артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям.

Сообщалось также, что корабли отработают в Черном море совместные действия с отрядом Каспийской флотилии. В минувшую субботу три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения каспийцев завершили переход по Волго-Донскому каналу. Через Керченский пролив они проследовали в Черное море и стали оперативно подчиняться местному командованию. Позже к ним присоединились большие десантные корабли "Александр Отраковский" и "Кондопога" Северного флота, а также пришедшие с Балтики "Калининград" и "Королев".

Межфлотскую группировку кораблей поддерживает морская авиация и более полусотни боевых самолетов Южного военного округа. Накануне на полуостров перебазировались истребители Су-27СМ и Су-30СМ, бомбардировщики Су-24М и Су-34, а также штурмовики Су-25СМ3.

Свои учения по обороне побережья Крыма провел местный армейский корпус. Действия его тактической группы, куда вошли танковые подразделения, мобильные минометные и зенитные расчеты, противотанкисты и мотострелки на бронетранспортерах, высоко оценил командующий ЮВО Александр Дворников. На крымском полигоне Опук "воюют" и переброшенные на полуостров с Северного Кавказа соединения 58-й общевойсковой армии.

В минобороны и МИД России неоднократно призвали западные страны не рассматривать маневры наших Вооруженных сил на юго-западе страны как проявление агрессии по отношению к Украине. Но в США, Германии, Франции, некоторых других государствах продолжают настойчиво твердить об угрожающих действиях Москвы. Перемещение российских войск по своей же территории там воспринимают чуть ли не как подготовку к войне против соседей.

Впрочем, американцы все же решили прервать поход эсминцев "Дональд Кук" и "Рузвельт" в Черное море. Как говорится, во избежание... Возможно, тут свою роль сыграл объявленный Россией в нескольких районах Черного моря временный запрет с 24 апреля на проход через наши территориальные воды иностранных военных кораблей и других государственных судов. Позже такое ограничение распространили и на воздушное пространство РФ в районе Крыма.

Это решение, похоже, сильно напрягло власти Украины и их западных покровителей. К примеру, официальный представитель НАТО Оана Лунгеску назвала его "частью более широкой модели дестабилизирующего поведения". И тут же обвинила Москву в милитаризации Крыма, Черного и Азовского морей.

На самом деле ничего противозаконного Россия не сделала. Бывший командующий Черноморским флотом Владимир Комоедов объяснил, что мы имеем полное право закрывать определенные водные районы на время военных учений, в частности, ракетных и артиллерийских стрельб. А также для каких-то технических работ в акватории.

"Это может быть и предупредительной мерой, чтобы иностранные военные корабли не приближались к территориальному морю России - не подходите к нам близко", - рассказал "Интерфаксу" адмирал.

Между тем министр обороны РФ Сергей Шойгу уже четко объяснил, почему наша страна вынуждена проводить такие учения и флотские маневры и устраивать внезапные проверки своим войскам. Он напомнил, что за последние три года натовцы нарастили военную активность у российских границ. В Польше и странах Балтии усиливаются группировки войск США. Принята и реализуется американская концепция "четыре по тридцать". По сравнению с прошлым годом в два раза увеличилась интенсивность воздушной разведки и в полтора раза - морской. Ежегодно в Европе НАТО проводит до 40 крупных мероприятий оперативной подготовки, имеющих явную антироссийскую направленность. А нынешней весной объединенные вооруженные силы Альянса начали самое масштабное за последние тридцать лет учение "Дефендер Юрой-2021".

"Сейчас американские войска перебрасываются из континентальной части Северной Америки через Атлантику в Европу. Идет перемещение войск в Европе к российским границам. Основные силы концентрируются в Причерноморье и Балтийском регионе", - констатировал Шойгу.

По его словам, всего рядом с нашей территорией будет сосредоточено 40 тысяч военнослужащих и 15 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе стратегической авиации.

"Реагируя на угрожающую России военную деятельность Альянса, мы приняли соответствующие меры, - рассказал министр. - В рамках контрольных занятий за зимний период обучения проведена внезапная проверка боевой готовности войск Западного и Южного военных округов. В течение трех недель две армии и три соединения ВДВ были успешно переброшены на западные рубежи Российской Федерации в районы выполнения учебно-боевых задач".

По оценке Сергея Шойгу, войска показали полную готовность и способность выполнить задачи по обеспечению военной безопасности страны.

Нелишне напомнить, что в конце марта натовцы провели в Черном море крупные флотские учения "Морской щит-21". К ним привлекли более 2,4 тысячи военнослужащих и 18 боевых кораблей и судов обеспечения из Болгарии, Греции, Испании, Нидерландов, Польши, Румынии, США и Турции. Союзное морское командование НАТО направило на маневры свою Постоянную военно-морскую группировку SNMG-2. На учениях действовали 10 военных самолетов, в том числе испанские истребители, а также самолеты-разведчики США и Турции.