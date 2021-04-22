Михаил Дремов - знаковая фигура в отечественном спорте, хотя чемпионских высот он лично никогда не достигал. Зато многие наши знаменитые атлеты хорошо знают имя человека, стараниями которого последние 13 лет они добивались первых мест. Не случайно возглавляемое им ФГБУ "Юг Спорт" называют "южной кузницей олимпийских побед".

Во время встречи, приуроченной сразу к двум юбилеям, мы вспоминали дни давно минувшие и говорили о перспективах.

Михаил Васильевич, 13 апреля "Юг Спорт" отметил 15-летие, а следом и вы свой личный юбилей - 70 лет. Недавно вы стали почетным гражданином Сочи, а еще раньше - Туапсинского района. Именно здесь и начинался ваш путь к успеху.

Михаил Дремов: Безусловно. В построенные тут объекты очень много вложено. Получалось так, что я всегда попадал в команду созидателей. Наверное, именно в этом весь секрет. Помню, как на закладке аквапарка Виктор Степанович Черномырдин пошутил: "Михаил, только ты мог заставить премьера взять в руки мастерок, чтобы дать старт строительству первого в стране аквапарка".

Ну а оздоровительные комплексы "Ямал" и "Молния", которые я в свое время строил, а затем руководил ими, стали первыми такого уровня объектами на юге страны. В 2003-м появились футбольные поля в сочинском "Спутнике", где удалось создать крепкую базу для тренировок. Теперь там проводятся сборы профессиональных футбольных клубов и турниры среди юных спортсменов. Сейчас "Юг Спорт" ведет переговоры о передаче "Спутника" под юрисдикцию государства, чтобы организовать там национальный футбольный центр европейского уровня. Этот вопрос не раз поднимал главный тренер сборной России Станислав Черчесов, и я полностью его поддерживаю.

Сейчас "Юг Спорт" - одна из самых современных баз страны, где проходят тренировки по 54 видам спорта. Как удалось объединить такие разные объекты?

Михаил Дремов: Процесс объединения начался в 2006 году с создания в Сочи Центра национальных сборных команд. Материальная база в то время состояла из яхт-клуба, построенного к Олимпиаде-80, и Центрального стадиона, возведенного еще в 1964 году. Руководство страны понимало, что на юге необходимо создавать условия для тренировок сборных команд всех олимпийских видов спорта. При поддержке минспорта России началась огромная работа. Мы пошли нестандартным путем - привлекли к созданию концепции известных спортсменов, тренеров, специалистов из федераций. Причем не только в Сочи, но и в Кисловодске, где на высоте 1240 и 850 м, начиная с 2011 года, удалось создать две спортивные базы европейского уровня.

"Юг Спорт" - одна из самых современных спортивных баз страны, где проходят тренировки по 54 видам спорта

Расскажите о перспективах развития вашего центра.

Михаил Дремов: Благодарен руководству минспорта России, всем коллегам за поддержку в реализации программ. В настоящее время в городе Сочи разработана и успешно реализуется концепция строительства Центра национальных сборных команд по регби. На заключительном этапе находится проект создания Центра развития настольного тенниса, этим летом введем в эксплуатацию. Ведем переговоры с Федерацией бокса России о создании Центра прогресса бокса.

А лично вы какому-то виду спорта отдаете предпочтение?

Михаил Дремов: Я люблю все виды спорта. Например, несколько лет назад открыл для себя регби и сегодня участвую в работе Федерации регби России. Кстати, на базе "Юг Спорта" в Сочи три года назад создана Академия регби "Юг" для юных сочинцев. Уже более ста детишек занимаются регби. Мечтаю их увидеть на чемпионском пьедестале. В общем, планов громадье! И с дружной командой единомышленников мы готовы воплощать их в жизнь!