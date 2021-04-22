Во время встречи, приуроченной сразу к двум юбилеям, мы вспоминали дни давно минувшие и говорили о перспективах.
Михаил Васильевич, 13 апреля "Юг Спорт" отметил 15-летие, а следом и вы свой личный юбилей - 70 лет. Недавно вы стали почетным гражданином Сочи, а еще раньше - Туапсинского района. Именно здесь и начинался ваш путь к успеху.
Михаил Дремов: Безусловно. В построенные тут объекты очень много вложено. Получалось так, что я всегда попадал в команду созидателей. Наверное, именно в этом весь секрет. Помню, как на закладке аквапарка Виктор Степанович Черномырдин пошутил: "Михаил, только ты мог заставить премьера взять в руки мастерок, чтобы дать старт строительству первого в стране аквапарка".
Ну а оздоровительные комплексы "Ямал" и "Молния", которые я в свое время строил, а затем руководил ими, стали первыми такого уровня объектами на юге страны. В 2003-м появились футбольные поля в сочинском "Спутнике", где удалось создать крепкую базу для тренировок. Теперь там проводятся сборы профессиональных футбольных клубов и турниры среди юных спортсменов. Сейчас "Юг Спорт" ведет переговоры о передаче "Спутника" под юрисдикцию государства, чтобы организовать там национальный футбольный центр европейского уровня. Этот вопрос не раз поднимал главный тренер сборной России Станислав Черчесов, и я полностью его поддерживаю.
Сейчас "Юг Спорт" - одна из самых современных баз страны, где проходят тренировки по 54 видам спорта. Как удалось объединить такие разные объекты?
Михаил Дремов: Процесс объединения начался в 2006 году с создания в Сочи Центра национальных сборных команд. Материальная база в то время состояла из яхт-клуба, построенного к Олимпиаде-80, и Центрального стадиона, возведенного еще в 1964 году. Руководство страны понимало, что на юге необходимо создавать условия для тренировок сборных команд всех олимпийских видов спорта. При поддержке минспорта России началась огромная работа. Мы пошли нестандартным путем - привлекли к созданию концепции известных спортсменов, тренеров, специалистов из федераций. Причем не только в Сочи, но и в Кисловодске, где на высоте 1240 и 850 м, начиная с 2011 года, удалось создать две спортивные базы европейского уровня.
Расскажите о перспективах развития вашего центра.
Михаил Дремов: Благодарен руководству минспорта России, всем коллегам за поддержку в реализации программ. В настоящее время в городе Сочи разработана и успешно реализуется концепция строительства Центра национальных сборных команд по регби. На заключительном этапе находится проект создания Центра развития настольного тенниса, этим летом введем в эксплуатацию. Ведем переговоры с Федерацией бокса России о создании Центра прогресса бокса.
А лично вы какому-то виду спорта отдаете предпочтение?
Михаил Дремов: Я люблю все виды спорта. Например, несколько лет назад открыл для себя регби и сегодня участвую в работе Федерации регби России. Кстати, на базе "Юг Спорта" в Сочи три года назад создана Академия регби "Юг" для юных сочинцев. Уже более ста детишек занимаются регби. Мечтаю их увидеть на чемпионском пьедестале. В общем, планов громадье! И с дружной командой единомышленников мы готовы воплощать их в жизнь!