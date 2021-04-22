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22.04.2021 05:04
Рубрика: Общество

Туя взамен пластика

Текст: Алена Ларина
Российская газета - Неделя - Юг России № 86(8437)
Школы и детские сады в двадцати городах Ростовской области стали участниками проекта по сбору бумаги и пластика. Макулатуру и пластиковые крышки охотно собирают дети и их родители.

Отправку на утилизацию вторсырья координирует некоммерческая экологическая организация "ЭКА-Азов", а вырученные средства направляются на покупку кормов и медикаментов приютам для животных, а также канцтоваров, деревьев и кустарников для общеобразовательных и дошкольных заведений, участвующих в сборе отходов.

Фото: iStock
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Сначала проект был опробован в самом Азове, который стал первым городом в регионе, где во всех 26 садах получилось внедрить раздельный сбор мусора. На их территории установили специализированные накопители для макулатуры и пластика с яркими таблички с понятной для детей информацией о видах вторичного сырья и способах его переработки.

Волонтеры "ЭКА-Азова" провели экологические уроки для малышей старших и подготовительных групп. Теперь их проводят сами воспитатели. В прошлом году детский сад № 8 Азова среди дошкольных заведений собрал больше всех макулатуры, почти 1700 килограммов.

- Между прочим это тридцать спасенных деревьев, - замечают в "ЭКА-Азове".

В награду за такой результат дошкольному заведению подарили дорогую тую, приобретенную на средства от сдачи вторсырья.

Фото: Пресс-служба главы Ингушетии
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- Об акциях по сбору вторсырья в городе знают и дети и взрослые. В моей группе в семьях весь год копили бумагу и крышки, чтобы сейчас сдать, - говорит старший воспитатель Наталья Смачная.

Этой весной опыт Азова решили перенять школы и детские сады еще 20 городов области, которые подключились к активному сбору макулатуры и пластика и начали проводить экологические занятия.

- Родители приносят картон, книги, а дети самостоятельно несут пластиковые крышки, которые берут отовсюду: из дома, у родственников, у друзей, потому что теперь они знают, что, к примеру, всего три пластиковые бутылки могут превратиться в бейсболку, а 30 бутылок - в легомобиль, - поясняют в одном из детсадов Таганрога.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

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