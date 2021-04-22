Туристический поезд начал ходить из Москвы в Элисту

Туристический поезд отправился в первый рейс с Казанского вокзала Москвы в Элисту 22 апреля. В столицу Калмыкии он прибудет 24 апреля, сообщили в компании "Российские железные дороги" (РЖД).

Маршрут туристического поезда - круговой. За четыре дня, включая два выходных, туристы совершат поездку из столицы России, посетят Ростов-на-Дону и Элисту, и снова вернутся в Москву.

Для туристов поезд на время тура будет отелем на колесах. Это позволит пассажирам значительно сэкономить на проживании. В каждом из городов на маршруте предусмотрены длительные стоянки, чтобы можно было несколько часов посвятить осмотру достопримечательностей городов. Ночь туристы будут проводить в поезде, где предлагаются все удобства.

Запуски туристических поездов позволяют повысить качество транспортного обслуживания пассажиров, а также способствуют развитию внутреннего туризма, отметили в РЖД.