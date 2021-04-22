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22.04.2021 04:18
Рубрика: Общество

В Калмыкии молодые мамы получат 30 тысяч рублей

Текст: Николай Грищенко
Российская газета - Неделя - Юг России № 86(8437)
В Калмыкии 156 молодым мамам в возрасте до 26 лет назначили единовременную денежную выплату в размере 30 тысяч рублей.

- На данную выплату могут претендовать женщины, родившие детей с 1 января 2019 года по 31 декабря 2024 года, - уточнила начальник отдела министерства социального развития, труда и занятости Калмыкии Екатерина Потолдыкова.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Кроме того, в рамках регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" национального проекта "Демография" предусмотрен еще ряд социальных выплат. В первую очередь, это региональный материнский капитал. Им в степной республике воспользовались 144 семьи, которые получили из бюджета региона 14,2 миллиона рублей.

Выплачивается он дифференцированно: женщины, родившие с начала 2012 года по декабрь 2018-го, получают сертификат на 70 тысяч рублей, а с начала 2019 года - около 108 тысяч рублей. Действовать программа будет до 31 декабря 2026 года, но, возможно, ее продлят.

Владельцы сертификатов, детям которых исполнился один год, имеют право использовать материнский капитал в полном объеме либо по частям для улучшения жилищных условий, ремонта квартиры, покупки участка для строительства жилого дома, ведения дачного хозяйства или на подведение инженерных коммуникаций. Деньги также можно потратить на лечение или на образование ребенка. Отдельно в республиканском законодательстве прописано, что на погашение ипотечных кредитов граждане могут направить средства регионального маткапитала сразу при рождении младенца.

Получают социальную выплату также семьи, в которых растут не менее трех детей в возрасте до трех лет. В республике 3111 многодетных семьей с начала года получили 108 миллионов рублей. В нынешнем году размер ежемесячной выплаты составляет 10 926 рублей.

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