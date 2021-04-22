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Рубрика: Общество

Бюрократический пакет

В Раздольненском районе чернобылец три года не может получить жилищный сертификат
Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Российская газета - Неделя - Крым № 86(8437)
Житель села Ботанического Григорий Шичкин - ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС. По госпрограмме "Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан РФ" он может получить жилищный сертификат, дающий право на безвозмездную субсидию от государства на покупку жилья. И хотя с 2018 года Шичкин регулярно предоставляет в сельсовет необходимый для участия в программе пакет документов, ее участником не стал до сих пор.
В зоне аварии на Чернобыльской АЭС ликвидатор работал с июня по октябрь 1986 года. Фото: Архив Григория Шичкина В зоне аварии на Чернобыльской АЭС ликвидатор работал с июня по октябрь 1986 года. Фото: Архив Григория Шичкина
В зоне аварии на Чернобыльской АЭС ликвидатор работал с июня по октябрь 1986 года. Фото: Архив Григория Шичкина

Восемнадцатилетний солдат-срочник даже не мог представить, что его ожидает, когда вместе с сослуживцами из инженерно-саперных войск на границе с Финляндией был направлен в зону аварии на Чернобыльской АЭС.

Фото: "Российская газета"
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- Меня зачислили во взвод радиационной разведки, за которым была закреплена техника, - вспоминает ликвидатор. - С июня по октябрь 1986 года работали в зоне № 3 вокруг атомной станции. Я участвовал в строительстве заградительных дамб. Затем нас вернули в воинскую часть. Чувствовали мы себя плохо, состояние было как после сильной пьянки: невыносимо тяжело вставать с кровати, голова раскалывается, рвота мучит.

Дослужив положенный срок, после демобилизации Григорий вернулся в Крым и пошел по врачам.

- В 1994 году комиссия медиков Республиканской клинической больницы имени Семашко признала, что мои заболевания были спровоцированы последствиями аварии на ЧАЭС, - рассказывает он. - Однако вторую группу инвалидности мне дали уже после воссоединения Крыма с Россией, в 2017 году. С тех пор я на пенсии.

Узнав о госпрограмме, в мае 2018 года Шичкин обратился в администрацию Ботанического поселения. Там его признали нуждающимся в жилье.

- Заявление я подал в мае, а на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении по договору соцнайма поставили лишь в июле, - говорит Григорий Васильевич. - Само постановление о признании меня таковым выдали на руки только 18 августа, то есть позже 1 июля - дня, до которого необходимо было передать мои документы в министерство строительства и архитектуры Крыма. На оказание этой услуги отведено 30 дней. Если ее выполнение задерживается, то срок продлевается на 15 дней, о чем исполнители должны уведомить заявителя. Однако мне ничего в администрации сельского поселения не сообщили. В результате я лишился права получить жилищный сертификат в 2019 году.

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В соответствии с действующим законодательством участник программы должен подтвердить свое участие в ней с 1 января по 1 июля года, что предшествует планируемому, и представить в орган местного самоуправления, где находится его учетное дело, заявление.

Шичкин сообщил в прокуратуру о допущенном в его отношении нарушении. Правоохранители факт нарушения подтвердили.

- Кого и как в итоге наказали, мне неизвестно, - признается ликвидатор.

Увы, стать участником госпрограммы не удалось ему и в 2020 году.

- В 2019-м я снова подал в администрацию сельского поселения все документы, предусмотренные положением для участия в получении жилищного сертификата на 2020 год, - продолжает он. - Дальше ситуация повторилась. Местные чиновники должны были собрать необходимые выписки и направить полный пакет документов в Минстрой Крыма.

Депутат Госсовета Крыма Илья Донченко, к которому Шичкин обратился за помощью, запросил в министерстве информацию о том, высылала ли администрация сельсовета в ведомство полный пакет документов. Оказалось, что среди отправленных в Минстрой бумаг не было выписки из Единого госреестра недвижимости о жилье Шичкина и его семьи, а также справки об их регистрации по месту жительства.

- Из-за этого Григорий Васильевич снова лишился права получить жилищный сертификат в прошлом году, - пояснил "РГ" парламентарий. - Возникает вопрос: где межведомственная работа? Почему целый год переписки приводит к тому, что человека, который рисковал своей жизнью и здоровьем, отфутболивают? Неужели при получении документов сотрудники министерства и администрации не могли по телефону разобраться с проблемой? К сожалению, ответ на все эти вопросы один: чиновники забыли, что их работодатель - это народ, которому они должны служить изо дня в день!

Фото: Юлия Крымова
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Председатель Ботанического сельсовета - глава администрации сельского поселения Мила Власевская сообщила, что уведомления о снятии с учета или отказе в предоставлении жилищного сертификата Шичкину с указанием причины либо основания для отказа в администрацию не поступало.

- Сейчас проходит перерегистрация граждан, в том числе и Григория Шичкина, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, - отметила она. - При личной беседе с Шичкиным было принято решение о сборе нового пакета документов в министерство труда и социальной защиты Республики Крым.

По словам чернобыльца, с апреля дом, в котором он проживает, выставлен на продажу.

- До конца марта я арендовал жилье, был там временно зарегистрирован, - рассказывает он. - Но владелица не продлила мне регистрацию и в любой момент попросит освободить дом в связи с продажей. Конечно, тесть и теща готовы меня приютить. Но почему мне нужно стеснять этих пожилых и больных людей, если у меня есть право на владение собственным жильем?

Справка "РГ"

В Крыму живут 2157 ликвидаторов последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. В 2014-2020 годах в рамках ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ" 86 крымчан, подвергшихся радиационному воздействию, получили жилищные сертификаты. Они подтверждают право на получение средств из федерального бюджета для приобретения жилья. К середине апреля 75 из них реализованы, пять реализуются, шесть исключены из реестра выданных сертификатов, поскольку их обладатели вовремя не предоставили сертификаты в банк для открытия счета.

В 2020 году на программу потратили 184 миллиона рублей. Благодаря этому жилищные условия улучшили 83 семьи, в том числе 20 семей чернобыльцев. В этом году участниками программы стали 22 крымчанина.

По данным на март 2021 года в Крыму в очереди на получение жилья стоят 103 семьи, члены которых подверглись радиационному воздействию, в том числе из-за аварии на ЧАЭС и на производственном объединении "Маяк". Из них в профильной государственной программе участвуют 23 семьи.

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