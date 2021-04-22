В Крыму в ДТП с автобусом пострадали пять человек

В Крыму при лобовом столкновении автобуса "ПАЗ" и легкового Hyundai Tucson получили телесные повреждения пять человек, в том числе четыре пассажира автобуса. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе МВД по РК.

ДТП произошло в Сакском районе на автодороге Черноморское - Евпатория.

- По предварительным данным, в районе села Колоски водитель автобуса выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с легковым автомобилем, - рассказали в пресс-службе. - Пострадавшие в ДТП водитель Hyundai и четыре пассажира автобуса доставлены в медучреждение для оказания медицинской помощи.

И автобус, и легковушка после столкновения вылетели на поле. На месте ЧП работали сотрудники ГИБДД, аварийно-спасательного отряда ГКУ РК "Крым-Спас" и медики скорой помощи.