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Рубрика: Власть

В минфине России обсудили текущее бюджетно-финансовое обеспечение Адыгеи

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
В Москве первый заместитель министра финансов России Леонид Горнин провел встречу с главой Республики Адыгея Муратом Кумпиловым.
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

В мероприятии также приняли участие министр финансов РА Виктор Орлов и депутат Госдумы от Адыгеи Владислав Резник.

Фото: Олег Сергеев
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Участники встречи обсудили направления, касающиеся исполнения республиканского бюджета, совершенствования межбюджетных отношений, а также дополнительного финансирования ряда важнейших для Адыгеи проектов. Отдельно были рассмотрены аспекты предоставления и обслуживания бюджетных кредитов для региона.

Говоря о реализации госпрограммы обеспечения жильем детей-сирот, Мурат Кумпилов отметил, что на эти цели с 2013 по 2020 год из всех уровней бюджетов направлено свыше 800 миллионов рублей. Всего за этот период жилыми помещениями обеспечен 861 человек. Вместе с тем в текущем году право на получение жилья наступает у 417 детей-сирот. Для решения этого актуального вопроса Адыгее необходимо дополнительное финансирование из федерального бюджета в размере 428 миллионов рублей.

Кроме того, на встрече была обсуждена дальнейшая реконструкция очистных сооружений в Майкопе, включающая в себя три масштабных комплекса. При поддержке Правительства РФ с 2019 года и по настоящее время здесь ведется строительство первого пускового комплекса мощностью 40 тысяч кубометров в сутки. Для завершения работ, предусмотренных на 2021-2022 годы, республике необходимо свыше 1,3 миллиарда рублей, в том числе на 2021 год - 446,2 миллиона рублей.

Была подчеркнута важность поднятых вопросов для республики. Леонид Горнин отметил, что все предложения руководства региона будут рассмотрены для принятия соответствующих решений.

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