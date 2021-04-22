В Минобороны сообщили о проведении межвидовых учений в Крыму

В Крыму на полигоне Опук 22 апреля пройдет основной этап учений войск Южного военного округа (ЮВО) и ВДВ, которые проводятся в рамках внезапной проверки боеготовности. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Будут задействованы подразделения общевойскового объединения, ВВС и ПВО, боевые корабли и суда, воинские части береговых войск Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии, подразделения ВДВ, пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение Минобороны.

Сейчас контрольная проверка за зимний период обучения проводится во всех военных округах и на Северном флоте. Ранее начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов проинспектировал соединения и воинские части Восточного военного округа. На днях учения с привлечением кораблей, подводных лодок, авиации и средств ПВО начались на Северном флоте. Всего в апреле будет проведено свыше четырех тысяч военных учений различного масштаба.