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22.04.2021 08:26
Рубрика: Культура

Дамы в красном

В Ростове поставили спектакль-эксперимент, чтобы собрать средства на игровую площадку для особенных детей
Текст: Елена Гриценко
Российская газета - Неделя - Юг России № 86(8437)
- Катя, ты - мужик! Ну не может мужик так ноги ставить и вот так руки держать! - убеждает режиссер хрупкую блондинку. Та смотрит задумчиво, согласно кивает. И все начинается сначала. Идет репетиция.
Оксана Лысенко: Вместо пошива костюмов просто ввели дресс-код: все актрисы должны быть в красном. Фото: Елена Гриценко/РГ Оксана Лысенко: Вместо пошива костюмов просто ввели дресс-код: все актрисы должны быть в красном. Фото: Елена Гриценко/РГ
Оксана Лысенко: Вместо пошива костюмов просто ввели дресс-код: все актрисы должны быть в красном. Фото: Елена Гриценко/РГ

Превращение блондинки в ростовского таксиста с восточными корнями - только один из многочисленных сюрпризов спектакля-эксперимента "Arriba!". Он сам по себе - один большой сюрприз, в нем непривычно абсолютно все. Вместо пьесы - набор коротких историй ростовского автора Галины Высоцкой, в разное время опубликованных в интернет-сети. Вместо "нормальной" сцены - мультиформатное пространство в одном из торговых центров. А вместо профессиональных актеров - юрист, кондитер, предприниматель, многодетная мама, психолог - десять прекрасных дам, по роду деятельности весьма далеких от театра.

Фото: РИА Новости
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Например, исполнительница единственной в спектакле мужской роли Екатерина Алехина на самом деле - бизнес-леди, руководитель частного детского сада, актовый зал которого, к слову, теперь по вечерам - репетиционная площадка этого экспериментального театра.

Татьяна Дрожко "в миру" - судебный юрист, у нее своя юридическая компания. В спектакле она играет продавца-кассира в супермаркете, классическую "женщину из народа".

Вдохновительница и главный мастер этих и других превращений - режиссер спектакля Оксана Лысенко. В ее профессиональном багаже - руководство агентством маркетинговых коммуникаций и студенческим театральным коллективом, организация сотен событийных мероприятий, экспериментальных театральных постановок. "Arriba!", по ее словам - своего рода экспромт. Но, как и всякий удачный экспромт, хорошо подготовленный.

- Я около двух лет вынашивала идею спектакля на основе сетературы (произведений, которые авторы публикуют в интернете - прим. ред.), - рассказывает Оксана. - Актеров не хватало, и я просто кинула клич в соцсети. Очень скоро у нас собралась труппа.

Спектакль сразу решено было сделать благотворительным: все сборы (входной билет-пожертвование стоит 500 рублей) будут переданы реабилитационному центру "Детство без границ" в Сальске на обустройство игровой площадки для детей, страдающих ДЦП, аутизмом и другими расстройствами.

- Это единственный подобный центр на периферии области, его организовала мама особенного ребенка. Туда приезжают реабилитологи, психологи, массажисты, и там мамы с детьми проходят 70-дневный курс реабилитации. Недавно удалось собрать пожертвования на обустройство сенсорной комнаты, теперь благодаря спектаклю, надеемся, будет и специализированная площадка на улице, - говорит участница проекта "Arriba!" Алина Лурье.

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Алина - профессиональный психолог. Кроме того, она единственная в труппе, у кого есть актерский опыт: Алина снималась в фильме Александра Расторгуева "Я тебя люблю", играла в психологическом театре. Однако участие в проекте для нее - не столько творческий, сколько профессиональный эксперимент.

- В своей работе я помогаю людям снимать маски, познавать свою сущность. Здесь происходит что-то похожее: мы пробуем себя в разных непривычных социальных ролях, и это очень важно для нас самих, для повышения нашей эмпатии, эмоционального интеллекта, - поясняет она.

Для спектакля не создавали особых декораций, а вместо пошива костюмов просто ввели дресс-код: все актрисы должны быть в красном. Красный цвет, четкий ритм (или, как говорит режиссер, стомп), на который, словно бусы на нитку, нанизаны короткие истории из ростовской жизни.

- Одна из миниатюр Высоцкой называется по-испански "Arriba!" (о мастер-классе фламенко, на который однажды пришли две подруги). Когда мы начинали собирать спектакль, долго не понимали, как "сшить" между собой разные истории. Но потом все вдруг сложилось: наш южный темперамент, стомп, "Arriba!" и мы в красном, - рассказывает Оксана Лысенко.

Когда материал готовился к публикации, пришла трагическая новость - скоропостижно скончалась одна из участниц проекта, Юлия Гойда. Премьера была отложена на неделю. Первый спектакль коллектив Оксаны Лысенко посвятил памяти Юлии.

Комментарий

Галина Козлова, руководитель ростовского отделения "Русфонда":

- Для меня спектакль стал выходом из "внутренней самоизоляции" в активную, наполненную общением жизнь. Это стало лучшим лекарством от интравертности, от депрессии, грусти. Это захватывает, это безумный адреналин, потому что постоянно приходится бороться с собой, со своей паникой, открывать в себе что-то новое. В спектакле я играю "худеющую разведенку" со сложной женской судьбой. Я совершенно не похожа на нее, но она близка тем, что в любой непонятной ситуации начинает иронизировать и смеяться над собой.

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