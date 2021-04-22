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Рубрика: Общество

В Севастополе открыли памятник окончанию Гражданской войны

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Памятник "Сыновьям России, воевавшим в Гражданскую войну" в Севастополе. Фото: Крымова Юлия/РГ Памятник "Сыновьям России, воевавшим в Гражданскую войну" в Севастополе. Фото: Крымова Юлия/РГ
Памятник "Сыновьям России, воевавшим в Гражданскую войну" в Севастополе. Фото: Крымова Юлия/РГ

В Севастополе состоялось открытие памятника, посвященного погибшим в Гражданской войне 1918-1920 годов. Мемориал установлен на берегу Карантинной бухты, напротив музея-заповедника Херсонес Таврический.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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Во время церемонии моряки Черноморского флота доставили пламя из главного храма Херсонеса - Свято-Владимирского собора, чтобы зажечь вечный огонь на мемориале. На рейде бухты стояли парусное учебное судно "Херсонес", старейшее судно ВМФ России "Коммуна", сторожевые корабли "Ладный" и "Пытливый". С них раздались залпы салюта в честь открытия памятника.

- Можно попытаться определить дату начала Гражданской войны, но очень сложно определить дату ее окончания, - сказал председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. - Я склонен думать, что война началась еще в феврале 1917 года, когда был снесен фундамент русской государственности. Мощным финальным эпизодом Гражданской войны стал Русский исход, когда отсюда, с этих берегов сотни тысяч наших сограждан навсегда покинули родину. Но и после этого война продолжалась на других территориях нашей страны, в сердцах и умах наших граждан, и ее отголоски растянулись на десятилетия.

Мединский отметил, что это первый на территории бывшего СССР мемориал, посвященный трагедии Гражданской войны.

- Сегодня, спустя 100 лет, мы должны окончательно подвести черту, перестать делить наших предков на красных и белых, правых и виноватых, победителей и побежденных, ибо в Гражданской войне не бывает победителей, нет ничего страшнее братоубийственной бойни, - добавил он.

В центре памятника на высокой стеле стоит женская фигура из сусального золота, которая олицетворяет образ матери-России. А у основания постамента - два ее сына, один - белогваргдеец, а второй - красноармеец. За их спинами - бронзовые горельефы со сценами Гражданской войны и Русского исхода. На лицевой части постамента высечена надпись: "Мы единый народ и Россия у нас одна", а еще с трех сторон - стихи Максимилиана Волошина, Марины Цветаевой, Николая Туроверова, посвященные тем трагическим событиям.

- В этой композиции мать-Россия примиряет своих сыновей, - рассказал "РГ" автор памятника, председатель Союза художников России Андрей Ковальчук. - Семьи разделились в 2017 году, кто-то остался верен присяге, как белый офицер-прапорщик, а кто-то стал жить новыми идеями, перешел в Красную армию. Два брата друг против друга воевали - это трагедия для любой семьи и в целом для России. Бронзовые панно раскрывают эмоциональное состояние противников. Перед белым офицером стоит выбор - уехать в эмиграцию или остаться, он держит револьвер в руке и прощается со своим верным боевым конем. А красный командир, с одной стороны, побеждает, а с другой - не испытывает от этого радости, потому что пролилась кровь соотечественников, друзей, родных.

По словам Ковальчука, работа над памятником велась три года, его создавала команда из архитекторов, скульпторов, литейщиков, строителей.

На церемонии также присутствовал вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой. Он рассказал, что трагедия Гражданской войны затронула лично его семью.

- Мой дед и два его брата воевали в Гражданскую войну в Крыму в составе добровольческой армии, один из братьев погиб на Перекопе, а двое отсюда уехали в эмиграцию, - поделился Толстой. - Так получилось, что наша семья вернулась, и сегодня мы вместе на открытии этого мемориала, который символизирует примирение внутри нашей страны. Нас будут пытаться и дальше разрывать, ссорить и противопоставлять друг другу, но мы должны извлечь уроки из прошлого. Никогда трагедия Гражданской войны не должна повториться.

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