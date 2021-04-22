В Севастополе открыли памятник жертвам Гражданской войны

"Милая, светлая Родина! Вся наша безграничная любовь - тебе, все наши помыслы - с тобой!", - эти бессмертные строки Михаила Шолохова выбиты на памятнике жертвам Гражданской войны в России, который торжественно открыли на берегу Карантинной бухты в Севастополе.

Это первый мемориал такого масштаба на территории бывшего Советского Союза.

Женская фигура - образ России, призывающей к примирению своих сыновей. Их развела гражданская война. Старший - поручик Белой армии, принявший воинскую присягу Российской империи. Младший - красноармеец, вдохновленный идеями грядущих перемен. Их однополчане погибли в братоубийственной войне за будущее России, которое они понимали по-разному. Символом памяти является вечный огонь, у которого стоят братья, склонив свои головы.

"Можно попытаться определить дату начала Гражданской войны, но сложно определить дату окончания, - сказал на церемонии открытия памятника помощник президента РФ Владимир Мединский. - Я склонен думать, что она началась еще в феврале 1917 года, когда был снесен сам фундамент русской государственности. А вот когда она закончилась, мы не знаем".

Мощным финальным эпизодом гражданской войны стал русский исход с этих самых берегов, из Карантинной бухты, когда десятки тысяч наших сограждан навсегда покинули родину. "Но и после этого гражданская война продолжалась на других территориях, на окраинах нашей страны долгие годы. Она продолжалась в сердцах и умах наших граждан и отголоски ее растянулись на десятилетия, - подчеркнул Мединский. - И вот сегодня, спустя 100 лет, мы должны подвести черту. Мы должны окончательно перестать делить наших предков на "красных" и "белых", правых и виноватых, победителей и побежденных, ибо в Гражданской войне не бывает победителей".

По словам помощника президента, главный урок любой гражданской войны заключается в том, что "нет ничего страшнее братоубийственной бойни, нет ничего страшнее, когда раскол проходит внутри одного государства, одной семьи".

Справка "РГ"

Скульптор памятника жертвам Гражданской войны в России - председатель Союза художников России Андрей Ковальчук. В композицию ансамбля включены две стелы, рассказывающие о последних днях Гражданской войны и о сломанных судьбах миллионов людей. У подножия колонны с трех сторон выбиты в камне посвященные этим трагическим дням стихи поэтов - Максимилиана Волошина, Марины Цветаевой и Николая Туроверова.

Проект по созданию в Севастополе монумента, посвященного 100-летию окончания Гражданской войны в России, реализует Российское военно-историческое общество совместно с правительством Севастополя по поручению президента РФ и по инициативе Международного совета российских соотечественников.