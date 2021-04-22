Новости

В Боливии обнаружен британский штамм коронавируса 05:09
Байден за 100 дней привил от коронавируса 200 миллионов человек 04:50
На космодроме Восточный началась транспортировка ракеты с 36 спутниками 04:33
Глава города в Забайкалье попал под следствие 04:33
Пушков предупредил Чехию о негативных последствиях ультиматума 04:25
В 2020 году в России изъято 33 тонны несоответствующего требованиям алкоголя 03:46
Пандемия поставила под угрозу систему здравоохранения Аргентины 03:45
В госдепе США сообщили о "некотором прогрессе" на переговорах с Ираном 03:40
В Сирии четверо военных пострадали при израильской ракетной атаке 03:30
Елизавета II в день своего 95-летия поблагодарила подданных за поддержку 03:12
"ДОМ.РФ" начнет выдавать застройщикам займы под минимальные проценты 03:12
В Минобороны сообщили о проведении межвидовых учений в Крыму 02:38
В Италии арестован сообщник организатора теракта в Ницце в 2016 году 02:32
Не менее четырех человек погибли в результате теракта в Пакистане 02:29
Платить за причиняемый дорогам вред будут фуры с транзитными номерами 02:00
На Марсе впервые получен кислород с помощью специальной установки 01:23
МАГАТЭ: Иран установил более современные центрифуги на объекте в Натанзе 00:46
Байден заявил о готовности отдать часть вакцин от COVID-19 другим странам 00:27
Захарова предложила Боррелю рассказать о деятельности спецслужб стран ЕС 00:09
Испанский Бильбао не примет матчи Евро-2020 00:04
Задержанным за подготовку переворота в Беларуси предъявили обвинения 21.04.2021
Песков заявил о внешней угрозе России и Беларуси 21.04.2021
В центре Москвы ограничили движение из-за крупного пожара 21.04.2021
МЧС сообщило о локализации пожара в центре Москвы 21.04.2021
Миротворцы РФ сопроводили в Карабахе семь армейских колонн Азербайджана 21.04.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как начать пользоваться заброшенным дачным участком
Как начать пользоваться заброшенным дачным участком
ВС РФ назвал условия уменьшения обязательной доли в наследстве
ВС РФ назвал условия уменьшения обязательной доли в наследстве
Почему обязательное изучение второго иностранного языка стало профанацией
Почему обязательное изучение второго иностранного языка стало профанацией
В Волгоградской области каждую весну специальным постановлением объявляется пожароопасный сезон. В этот раз он продлится с 1 апреля по 31 октября.

Все эти месяцы в лесах запрещено разводить костры, бросать горящие спички, окурки, оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы, выжигать хворост, лесную подстилку и сухую траву. На охоте нельзя использовать пыжи из горючих или тлеющих материалов. Кроме того, не стоит заливать топливо в бак при работающем двигателе, использовать машины с неисправной выхлопной системой, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин.

Как регионы борются против лесных пожаров

В режим готовности перевели подразделения МЧС и районные администрации. Но борьба с огнем становится все более технологичной. Так, молодой изобретатель из Волгограда Дмитрий Губенко работает над системой детектирования дыма ландшафтных пожаров. Она предназначена для природоохранных организаций. Может использоваться в заповедниках, возле автомобильных трасс, везде, где есть риск распространения пламени и имеется видеонаблюдение.

- В программу загружается видео с уличной камеры. Сначала идет фильтрация изображения: отсеиваются кадры, на которых нет ничего похожего на дым. А затем начинается анализ нужного материала, то есть того, где есть признаки задымления, - пояснил Губенко.

Такая система сможет автоматически распознавать зарождение ландшафтных пожаров.

Кстати

За нарушения правил пожарной безопасности штраф для граждан - от 1500 до 4000 рублей. Но при объявлении особого противопожарного режима штраф составит от четырех до пяти тысяч рублей.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Лесные пожары

Главное сегодня

Выплаты детям и борьба с COVID-19. Главные тезисы Послания президента
МИД РФ прокомментировал ультиматум Чехии по возвращению дипломатов
В Госдуме готовят новые меры по борьбе с зарубежным вмешательством
Минтранс: Продление трассы М-12 до Екатеринбурга будет готово в 2024 году
Экс-премьер Японии: Россия присоединила Крым на правовых основаниях
Владимир Путин призвал сделать прививку от коронавируса
Песков рассказал подробности телефонной беседы Путина и Байдена