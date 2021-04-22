В Волгоградской области каждую весну специальным постановлением объявляется пожароопасный сезон. В этот раз он продлится с 1 апреля по 31 октября.

Все эти месяцы в лесах запрещено разводить костры, бросать горящие спички, окурки, оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы, выжигать хворост, лесную подстилку и сухую траву. На охоте нельзя использовать пыжи из горючих или тлеющих материалов. Кроме того, не стоит заливать топливо в бак при работающем двигателе, использовать машины с неисправной выхлопной системой, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин.

В режим готовности перевели подразделения МЧС и районные администрации. Но борьба с огнем становится все более технологичной. Так, молодой изобретатель из Волгограда Дмитрий Губенко работает над системой детектирования дыма ландшафтных пожаров. Она предназначена для природоохранных организаций. Может использоваться в заповедниках, возле автомобильных трасс, везде, где есть риск распространения пламени и имеется видеонаблюдение.

- В программу загружается видео с уличной камеры. Сначала идет фильтрация изображения: отсеиваются кадры, на которых нет ничего похожего на дым. А затем начинается анализ нужного материала, то есть того, где есть признаки задымления, - пояснил Губенко.

Такая система сможет автоматически распознавать зарождение ландшафтных пожаров.

Кстати

За нарушения правил пожарной безопасности штраф для граждан - от 1500 до 4000 рублей. Но при объявлении особого противопожарного режима штраф составит от четырех до пяти тысяч рублей.