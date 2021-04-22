В Волгоградской области заменят 700 лифтов

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел прием граждан в формате видеоконференции. Так с главой региона смогли пообщаться не только жители городов, но и люди из удаленных населенных пунктов.

Галина Афанасьева обратилась от имени жильцов дома № 11 по улице Менжинского в Волгограде: в шестиподъездной многоэтажке, где живут свыше 500 семей, все лифты выработали свой ресурс.

- Их не меняли с момента ввода дома в эксплуатацию - с 1986 года. Оборудование, прослужившее 35 лет, часто выходит из строя, - рассказала Галина Борисовна. - Буквально вчера там застряла мама с маленьким ребенком.

Ранее губернатор уже поставил задачу ускорить программу замены подъемников под контролем регионального отделения партии "Единая Россия", проведя совещание на 20-м этаже высотки, куда участники поднялись пешком. По итогам было принято решение, что сократятся сроки принятия решений, согласования документов и запуска оборудования. В 2021 году запланировано заменить 707 лифтов в 191 многоквартирном доме.

Галина Белова из хутора Верхнекардаильский Новониколаевского района попросила отремонтировать дом культуры 1968 года постройки. Сам хутор газифицирован, но здание не отапливается, поэтому нужно построить котельную.

Капремонт в Верхнекардаильском начнется летом после проведения всех закупочных процедур. В ДК починят крышу, приведут в порядок фасад и все внутренние помещения, заменят там окна и двери, установят новые кресла и осветительное оборудование в зрительном зале, построят автономную газовую котельную. В ноябре учреждение сможет возобновить работу.

С 2014 года в области отремонтировали 17 ДК, построили новый театрально-досуговый центр в Урюпинске, более сотни домов культуры получили средства на укрепление материально-технической базы. Еще десять районных и сельских площадок вошли в программу в 2021 году.

Волгоградка Надежда Евтеева попросила открыть многофункциональный центр в Кировском районе города.

- Совсем недавно мы обсуждали вопросы, связанные с развитием сети МФЦ, - отметил Андрей Бочаров. - Поставлена задача по выделению дополнительных финансовых средств для открытия и модернизации МФЦ. В том числе вопрос, связанный с Кировским районом, звучал очень остро - по нему даны отдельные поручения.

Уже подготовлен проект капремонта здания для размещения МФЦ на ул. 64-й Армии. Как сообщили в пресс-службе администрации области, к 1 мая 2022 года центр заработает в полном объеме. В регионе на сегодня функционируют 50 центров и офисов "Мои Документы" и 256 территориально-обособленных структурных подразделений. Обслуживание заявителей организовано в почти 900 окнах, 22 специализированных окна действуют для представителей МСП.

От лица жильцов аварийного дома на улице Бахтурова в Волгограде выступил Виталий Попов. Люди ждут расселения. Для семьи Поповых уже приобретена трехкомнатная квартира площадью в 86 квадратных метров в ЖК "Адмиралтейский". Там идут отделочные работы, так что жилплощадь можно будет получить осенью 2021 года. Еще 15 семей также получат новые квартиры, а оставшиеся четыре выбрали выплату.

Во взаимодействии с правоохранительными и надзорными органами уже сданы 86 долгостроев, новоселами стали 7,6 тысячи семей дольщиков. В 2021 году стоит задача сдать 11 домов, восстановив права 1,8 тысячи семей. Реализация нового этапа госпрограммы по переселению из аварийного жилья на территории субъекта идет с 2019 года. За два года уже расселены более 24 тысяч квадратных метров, новоселье отметили 1600 семей. В 2021 году планируется расселить около 26 тысяч "квадратов", на которых живут почти 1500 жителей. Новую жилплощадь получат участники программы из Волгограда, Михайловки, Светлоярского, Городищенского и Камышинского районов.